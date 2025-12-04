國防部督察長調查「群聊門」：赫塞斯分享軍機危及部隊
民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)3日指出，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)今年稍早把美軍準備空襲葉門民兵組織「青年運動」(Houthi)的敏感訊息分享在社群軟體Signal群組之後，身為五角大廈獨立監督機構的國防部督察長(Inspector General)展開調查，調查結果認為赫塞斯確實讓美軍人員與任務曝露於危險之下，但由於防長擁有為檔案解密的權限，因此調查報告以赫塞斯並無不當行為簽結。
凱利閱讀國防部督察長送交國會的調查報告後對媒體表示，調查報告認為赫塞斯使用私人裝置處理公務觸犯五角大廈規定，因此建議所有五角大廈人員都應該加強接受訓練。前白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤將「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入Signal群組，小組成員包括副總統范斯、國務卿魯比歐和情報總監加巴德。
共和黨密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)看過國防部督察長報告之後3日對媒體說，整起風波根本「無關緊要」(nothing burger)。施密特說，事件重點在於想對赫塞斯扯後腿的手段源源不絕，「他們沒能在人事任命過程扳倒他，就拿這個事件來炒作，接下來還會有其他手段，我不覺得會到此為止。」
施密特說，川普總統對赫塞斯有信心，「赫塞斯表現很好，事實就是如此」。
美聯社報導，消息人士說，赫塞斯拒絕接受國防部督察長面對面詢問，僅提供書面聲明。赫塞斯在聲明中說，有權決定為敏感資料解密，當時在社群軟體只分享了研判不至於破壞美軍任務的細節。
除了「群聊門」(Signalgate)爭議之外，曾任福斯新聞網節目主持人的赫塞斯，最近也因為媒體報導傳出今年9月口頭下令對加勒比海運毒船隻二度攻擊導致倖存者被炸死而遭到國會議員調查。
五角大廈發言人帕尼爾(Sean Parnell)指出，國防部督察長調查報告對赫塞斯徹底洗還他清白，「同時也證明了我們從頭到尾都知道的事實，那就是並沒有洩露任何機密訊息」。帕尼爾說：「問題解決了，案件終結。」
