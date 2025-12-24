【國防部示範樂隊暨三軍儀隊元旦升旗預演】全力以赴整備 盼元旦完美演出

記者王子昌／專訪

國防部示範樂隊暨三軍儀隊聯合操演，為每年總統府前元旦升旗典禮的重頭戲，參演官兵專注訓練整備，期以完美演出與國人迎接新的一年。國防部示範樂隊軍樂士沈明娟下士表示，能夠參與民國115年元旦升旗典禮演出，深感榮幸與責任重大，即便已有數次重大典禮的演出經驗，仍會持續以最高標準自我要求，並主動協助新進官兵熟悉演出流程與培養團隊默契，展現樂隊專業傳承與合作精神。

沈下士指出，耐力訓練為正式演出前的必備經歷，除能更加熟稔典禮程序外，更可從中奠基穩定表現所需的體能與肌力。她也時常與首度參演的同仁分享，在操作耐力訓練的同時，外觀須保持挺立不動，但可在不影響儀態的前提下，適度活動鞋內腳趾頭，避免因久站造成腳部麻木，進而影響即時移動至指定位置，並可藉此協助調適緊張或亢奮情緒，確保演出全程順遂。

廣告 廣告

首度參與元旦典禮演出的海軍儀隊操槍手賴志聖一兵強調，成為儀隊成員是他從軍報國的首要目標，面對總統府前演出的高規格標準，將會全力以赴，專注每個訓練時刻，精進自身操槍能力與動作細節，以最嚴整的軍容迎接人生首次演出，為國家典禮盡一分心力。

沈明娟下士。（記者王子昌攝）

賴志聖一兵。（記者王子昌攝）