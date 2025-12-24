【國防部示範樂隊暨三軍儀隊元旦升旗預演】全裝耐力添難度 扎實鍛鍊展榮耀

記者王子昌／臺北報導

115年元旦升旗典禮即將登場，國防部示範樂隊暨三軍儀隊昨日實施全員全裝預演，進行耐力訓練，並要求儀隊官兵將白手套浸濕，藉此增添操槍動作難度，磨練操槍手們的體能、肌力與動作熟稔度，強化臨場應變能力，確保在正式演出中，無論面臨何種突發狀況，均能維持莊嚴儀態與整齊劃一的高水準演出。

浸濕白手套 強化臨機應變

為迎接元旦升旗典禮操演，負有「國家門面」美名的國防部示範樂隊暨三軍儀隊，昨日持續實施操演整備，百餘名儀隊參演人員身著禮兵服、頭戴禮兵盔，搭配示範樂隊樂曲演奏，進行元旦操演全程排練，並在演練完畢後接續實施耐力訓練，扎實鍛鍊官兵體力與耐力，同時要求操槍手將白手套浸濕，模擬演出時若遇降雨等突發狀況，以強化操槍穩定度與臨機應變能力，穩固軍禮部隊榮譽形象。

正式排練展開前，三軍儀隊官兵先行實施自主訓練，執行軍禮訓練與表演操，反覆操作每一個舉槍及踏步，務求做到零誤差的嚴整性。緊接著，示範樂隊吹響氣勢磅礴的樂曲，引領聯合旗隊與儀隊進場，隨後儀隊官兵依樂曲旋律與節奏，整齊劃一地完成操槍動作與隊形變換，精準操作多項高難度組合槍法，充分展現官兵勤訓苦練而來的高度默契與專業水準。

儘管官兵們已手持逾6公斤的M1禮槍，連續執行自主訓練與操演全程排練，仍須接續完成耐力訓練課目。只見官兵昂首挺立在正午時分的廣場上，即便豔陽高照、汗水不斷滑落，仍舊保持紋絲不動、動作分毫不差，以高度專注與堅定意志完成長時間站立與操槍考驗，充分展現官兵以嚴謹紀律與過人耐力，守護國家典禮榮耀的專業精神。

三軍儀隊官兵整齊劃一地完成操槍動作與隊形變換，精準操作多項高難度組合槍法。（記者王子昌攝）

操槍手將白手套浸濕，模擬演出時遇降雨等突發狀況，以強化操槍穩定度與臨機應變能力，穩固軍禮部隊榮譽形象。（記者王子昌攝）