【國防部示範樂隊暨三軍儀隊首次夜間預演】寒夜操演不懈 民眾熱情打氣

記者陳彥陵／臺北報導

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」即將到來，國防部示範樂隊暨三軍儀隊昨日實施首次夜間預演，儘管氣溫寒冷且不時飄下細雨，官兵仍精神抖擻地投入訓練，期能把握最後時間加強準備，將壯盛軍容展現在國人面前；期間，場邊聚集許多民眾，為夜裡仍戮力訓練的官兵們加油打氣。

靈活變換隊形 磅礴樂曲相輝映

115年元旦總統府升旗典禮規劃一系列表演活動，國防部示範樂隊暨三軍儀隊為呈現完美一面，昨日夜間在總統府前實施儀程預演。示範樂隊接連演奏〈國徽進行曲〉、自創曲〈奪標〉與〈青春〉、〈中華職棒之歌〉、〈鬥陣〉等多首樂曲，三軍儀隊則配合進行操槍及走位演練，展現絕佳默契。

廣告 廣告

預演過程中，三軍儀隊由聯合旗隊前導，陸、海、空軍儀隊依序進場，官兵手持約6公斤重的M1步槍，即使頂著寒風細雨，仍整齊劃一的完成旋槍、拋槍等高難度動作，場邊民眾紛紛舉起手機記錄精采一刻，見證勤訓歷程。

在後續的表演中，三軍儀隊官兵配合示範樂隊演奏靈活變換隊形，先後排列「精誠團結」、「希望無限」及「展翅飛翔」等隊形，象徵軍民攜手同心，共創堅韌防線的期許；官兵拍槍、踏步、靠腿聲音響亮，與雄壯樂曲相互輝映，為盛典做足準備。

今晚實施第2次府前預演

此外，預計於今晚7時45分及8時45分，國防部示範樂隊暨三軍儀隊將實施第2次府前預演，歡迎民眾到現場觀賞表演，為官兵加油打氣。

中華民國115年元旦總統府升旗典禮即將到來，國防部示範樂隊暨三軍儀隊昨日實施首次夜間預演，官兵風雨無阻加緊整備，期將最完美的一面呈現國人面前。（記者陳彥陵攝）

中華民國115年元旦總統府升旗典禮即將到來，國防部示範樂隊暨三軍儀隊昨日實施首次夜間預演，官兵風雨無阻加緊整備，期將最完美的一面呈現國人面前。（記者陳彥陵攝）

呼應世界12強棒球錦標賽，三軍儀隊特地設計揮棒動作，為國家隊應援。（記者陳彥陵攝）

國防部示範樂隊接連演奏多首氣勢磅礡、熱血澎湃的曲目，與三軍儀隊配合操演默契無間。（記者陳彥陵攝）