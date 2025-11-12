【國防部示範樂隊管樂團音樂會】風格多元 浪漫磅礴 徜徉音樂之海
記者連琳／桃園報導
國防部示範樂隊管樂團音樂會昨日於桃園中壢藝術館感動登場，以海洋為主題帶來多首充滿海洋氣息的曲目，橫跨古典、現代、流行、電影及動漫配樂等多樣風格，帶領觀眾乘著樂符，展開一場充滿冒險與夢想的音樂航程。
用音符展國軍軟實力
音樂會演出曲目豐富多元，從《海上鋼琴師》到《航海王》等樂曲，由國防部示範樂隊指導顧問侯宇彪擔任指揮，帶領觀眾徜徉音樂之海，用音符展現國軍軟實力。節目以「海洋」為主軸，穿越歐洲、南半球與加勒比海，上半場曲目演奏《海之歌》等多首描繪航海冒險與自然風貌的樂曲，透過旋律的起伏展現大海的壯闊與未知。其中特別演出電影配樂《海上鋼琴師》，以細膩情感刻畫音樂家的浪漫靈魂，瞬間將觀眾拉回電影現場；《波拿巴．拿破崙》則以磅礴的節奏重現歷史征戰氣勢，讓觀眾深刻體會軍樂的張力與感染力。
下半場次，依序演奏知名動漫《航海王》的多首主題曲，從搖滾到森巴，讓觀眾腦海浮現熱血動畫的劇情，將現場氣氛推向高潮；接著演出《TAONGA夢想的寶藏》，作品融入非洲民俗音樂、愛爾蘭旋律與人聲合唱，象徵毛利人傳承千年的文化精神。最後在觀眾熱烈掌聲中加演《加勒比海變奏曲》，以充滿嘉年華氣息的旋律作結，充分展現國軍以音樂傳遞守護家園信念的真摯情懷。
銅管家族以磅礴、厚實的共鳴，讓觀眾深刻體會軍樂的張力與感染力。（記者連琳攝）
國防部示範樂隊指導顧問侯宇彪擔任指揮，帶領觀眾徜徉音樂之海。（記者連琳攝）
長笛音色清澈飛揚，表現海洋的變幻與律動。（記者連琳攝）
