國防部秘密會議！黃國昌帶走「機密資料」 林楚茵：還好第一時間被追回

記者詹宜庭／台北報導

林楚茵指出，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。（資料圖／林楚茵辦公室提供）

立法院外交國防委員會今（19日）邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，全程排定採祕密會議方式進行，約於上午10時50分結束。會後，民進黨立委林楚茵在臉書發文表示，可先透露的場內資訊是，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

立法院外交國防委員會邀請顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢。秘密會議約於上午10時50分結束。顧立雄會後受訪表示，溝通部分，國防部盡所有最大努力，將能夠報告的事項盡量來報告，但還是希望就機密部分，希望委員都能夠保守機密。

廣告 廣告

林楚茵在臉書發文表示，國防特別預算機密會議速報：全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員，而她可先透露的場內資訊是，黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。資深媒體人周玉蔻也在貼文下留言直呼「恐怖」。

更多三立新聞網報導

現役軍人涉洩密還拍投敵影片！顧立雄嘆「痛心」：九成案件多為自查發現

1.25兆國防特別預算條例卡關！藍白擬自提版本 顧立雄：沒有必要

關廟砲校搬遷啟用 賴清德總統見證「多贏計畫」

永康砲校遷建關廟 賴清德曝「五大贏家」：定能肩負提升國軍戰力目標

