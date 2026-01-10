國防部簡報滿篇【無】挨轟急改正 徐巧芯：兄弟我們爭取成功啦！

國軍新上路的保密作業，幾乎對外報告、簡報，其內文段落、文句最後都會打上【無】，讓外界傻眼，軍方被批滿頭包。國民黨立委徐巧芯更直接砲轟部長顧立雄，不只基層麻煩，還容易讓民眾誤解。經國防部調整做法，往後公開資訊僅需於首頁標示【本件屬公開資訊】即可。對此，徐巧芯開心的喊「各位兄弟，我們爭取成功啦！」

立委徐巧芯日前在立法院開罵，記者會的簡報各段後面都加上【無】，「事件經過」後面也寫【無】，只會讓一般民眾誤解、看不懂，是沒有調查嗎？都已經是記者會了，它就是公開的資料了還要寫【無】？

當時，國防部長顧立雄回應，會聽取各方的意見來不斷進行檢討，但這是必要的一個進步的做法。

徐巧芯透過社群平台「Threads」發文表示「就說吧。沒有涉及機密的訊息以後只需要在頁首表示，各位弟兄，我們爭取成功啦！」底下留言的網友也多肯定、認同這項調整作法。

徐巧芯並附上國防部9日晚間9時發布的新聞稿。國防部說，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

國防部還說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

