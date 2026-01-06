國防部精準標示機密 她批：反開國安倒車
[NOWnews今日新聞] 國防部今年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都必須標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註，凡是洩密均依法送辦。不過，國防部並未公開宣導新制，導致國防部昨日向立院報告總預算未審查之影響時，立委質詢誤認國防部報告書上「無」為無影響。國防部8日赴立院專報內容內容，也全被標上「無」、「密」字眼，民眾黨立委林憶君今（6）日表示，國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」、甚至是「愚蠢至極」。
林憶君指出，依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年。但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？，這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」，對於執政黨的這個新規定，林憶君甚至質疑，請問到底誰才是「中共同路人」？
林憶君提醒，國防部反而應該是提供給國軍更安全、方便、快速的通訊軟體替代溝通管道，但這些做法，國防部到現在卻完全付之闕如。
林憶君認為，看來國防部至今卻仍未能對國軍的保密防諜工作真正檢討，並積極建置相關保密設施和機制；到現在看來，還是仍然停留在傳統官僚文化的管理，未能落實真正的保密文化，實在令人難以理解。
