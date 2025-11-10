國防部臉書遭蘇丹網友灌爆 小編雙語緊急澄清：這裡是中華民國

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國防部官方臉書8日發文宣傳支持國產豬的貼文，沒想到遭大批蘇丹網友留言灌爆，質問為何輸出武器給該地武裝組織，讓蘇丹深陷苦難之中。對此，國防部也趕緊以雙語澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

非洲豬瘟禁運禁宰解除後，國防部也在臉書發文宣傳「饗美味國產豬肉，鍛堅實國防戰力，護國安。」怎料，貼文下方出現一票蘇丹網友，用中文留言表示「阿聯酋正在使用從貴國購買的戰略無人機殺害蘇丹人民，並為快速支援部隊實施恐怖攻擊。貴國是我們的友好國家，我希望貴國能調查此事」、「我們蘇丹人民在遭受苦難之際向你們發出這條訊息，因為這些恐怖組織對蘇丹人民發動了戰爭，非法出口了大量中國製造的武器，特別是來自阿拉伯聯合大公國的武器」。

國防部小編見狀，趕緊以中英文澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國 Here stands the Republic of China (Taiwan), not the People’s Republic of China.」並將留言置頂。

據了解，蘇丹政府軍武裝部隊（SAF）和準軍事的快速支援部隊（RSF）在蘇丹多地爆發衝突，但近日傳出RSF武裝分子從阿拉伯聯合大公國（UAE）轉手取得中國製「FB-10A」短程地對空導彈系統，成為其強化對抗SAF防空能力的關鍵裝備，這才讓不少蘇丹人相當擔憂。

