國防部花15億採購子彈！馬文君曝比自製高3倍 提3疑點要求回應

前陣子國防部發生多起採購案爭議，其中日前以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈。對此，國民黨立委馬文君質疑，軍備局205兵工廠明明可以自製子彈，自製外銷每發僅6元，現在卻要以3倍高價對外採購，真的沒道理，「到底為什麼要買？是誰主張要買？又是誰下令要買？」

國民黨立委馬文君。（資料照／中天新聞）

據悉，205兵工廠搬遷後，輕兵器彈藥年產量可達將近1億發，5.56公厘步槍子彈的年產量也提升至4000萬發，足以承擔這次採購案的彈藥需求。

馬文君今（9）日在臉書發文提到，過去我們子彈自製外銷，一發子彈約6元，但此次採購5.56公厘的步槍彈，共6200萬發、金額11億6932萬元，平均一發竟要價18.82元，我們自己可以做，卻還用三倍錢對外採購，真的沒道理！自己提出這些質疑後，有委員暗指她造謠，但事實其實正好相反，那些指控，才是在造謠！

馬文君提出幾項疑點，首先在產能部分，所謂當前敵情威脅大，國內產線有限，外購是為快速填補戰備庫存、確保安全。但目前205兵工廠「產能正常」，若以此案需求量最高的5.56公厘步槍彈為例，僅需1年多即可消化6200萬發子彈需求，請問國防部，「量能不足」的缺口是什麼？缺在哪幾個月？缺多少？

其次在規格上，為何「訓練庫存補充」要使用「普通鋼心彈」作為主要採購量，它的價格較高，採購量還高達6200萬發？

馬文君表示，某委員發了圖文，提到M855A1是「高性能穿甲彈」，具高穿透殺傷力，沒錯！但這次國防部買的就不是這款穿甲彈，那些圖文才是在張冠李戴，混淆視聽，要誤導老百姓，國防部買的，是鋼心彈，不是穿甲彈（Armor-piercing或AP），不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。馬文君質疑，如果某委員不是真的搞混，我不得不合理懷疑，指鹿為馬，是為了護航浮編預算！

國防部。（資料照／中天新聞）

再來是價格方面，某委員提到2005年至2011年，美軍向我國採購3億發子彈，供伊拉克戰場需求，合約規定由美方提供火藥、底火、銅等所需材料，國軍兵工廠只有純代工，所以每發子彈價格6元，只屬單純代工費，還批評我不查證、不專業。

當時的採購計畫，美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥等還是由國軍兵工廠負責，我們不只是代工，也負責大部分生產工作，且1發子彈6元就6元，不要再用似是而非的訊息混淆。

馬文君強調，國軍自製外銷的子彈價格，不只在2005年外銷美國是6元，到2020年外銷的價格還是6元，代表國軍自產的子彈不但便宜，品質也受認可，若要將近年原物料價格飆升的因素算在內，也應由國軍優先生產，沒有向國外採購的必要。明明自己能做、產量也充足、價格也便宜，卻硬要對外高價採購。

馬文君質疑軍方明明有自製子彈的能力卻花3倍價錢對外採購要求國防部說明清楚。（圖／馬文君臉書）

最後馬文君要求國防部，立刻正面回應外界的3大疑問，到底為什麼要買？是誰主張要買？又是誰下令要買？「這不是國防需要，是浪費軍事預算，充滿諸多不合理，一切疑問，我們同為立法委員，別瞎護航，應該督促國防部自己交代清楚」。

