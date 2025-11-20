國防部花6500萬印安全手冊被當垃圾？謝寒冰曝友人家廢紙箱「慘照」 大酸1句

國防部印製1100萬份新版《台灣全民安全指引》，總共花費約6500萬，從19日起開始發放。國民黨立委王鴻薇質疑，此舉是消化預算、浪費公帑。王鴻薇此話引來不少綠營人士砲轟直言，讓家戶都能取得手冊是確保全民具備必要的防災與避難知識。​律師林智群也發文列出本印製加寄送費用嗆「一本才6元多，哪裡貴了？」對此，媒體人謝寒冰則透露民眾拿到手冊後的真實情況，讓他不禁大酸政府，預算就該浪費在「沒好」的事物上。

王鴻薇日前指出，國防部針對動用第二預備金決標金額為4279萬元的《台灣全民安全指引》進行說明，要比照選舉公報模式讓民政系統發放，讓全台統計約9百多萬家戶領到，根據國防部記者會，運送採限制性招標專案由中華郵政負責180多萬，預計發放1988萬餘元每家戶2元作業費。等於總計花費逾6500萬元。

王鴻薇質疑，當在野黨為全民爭取普發現金，人民普遍認同的時候，民進黨卻規避利用監督，用公帑來普發戰爭手冊，當成政績向人民邀功。請問這筆錢到底有什麼緊急需要，印書當政績？這是政治花費還是必要花費？

政府印製台灣全民安全指引真的是浪費錢？謝寒冰則在臉書秀出一張照片，能看見多本台灣全民安全指引手冊被丟棄。謝寒冰透露地點就在朋友家樓下的廢紙箱中。他也大酸，預算就該浪費在「沒好」的事物上？

