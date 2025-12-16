【國防部表揚動員準備事務有功人員】徐斯儉：凝聚軍民力量 強化整體防衛韌性

（軍聞社記者蔡枋澐臺北16日電）

國防部副部長徐斯儉16日主持「114年度推動全民防衛動員準備事務有功人員表揚大會」，代表國防部長顧立雄，肯定相關人員長期投入動員整備、精進應變作為的努力與付出，並期勉持續凝聚軍民力量，強化整體防衛韌性能量。

表揚大會上午於博愛營區舉行，徐副部長頒獎表揚各動員方案及分類計畫之部會機關（構）、地方政府及國軍單位績優人員計78員，以及7個在「2025城鎮韌性（防空）演習」表現優異單位，感謝其在推動全民防衛動員準備事務上的貢獻，展現中央、地方與國軍攜手合作的具體成果。

廣告 廣告

推動韌性國家政策 盼危難時仍穩健前行

徐副部長致詞時強調「推動韌性國家政策」的重要，在國家面臨災難或緊急危難時，為維持政府與社會民生功能持續運作，必要時支援軍事行動，藉由落實推動「全社會防衛韌性」5大主軸重點工作，有效整合政府部門、民間企業與社會團體力量，驗證軍民合作、資源整合，讓國家在面臨各種挑戰時，仍能穩健前行。

徐副部長談及「強化軍民協調機制」時表示，自然災害威脅無所不在，建立完善的災害防救體系至關重要，中央、地方政府及國軍應於平時密切協調合作，才能在緊急危難時迅速調派人力與裝備，發揮軍民整合效能，確保民眾生命財產安全。

同時，徐副部長說明在「精進動員演訓任務」方面，國防部依總統指導，已將往年「民安」及「萬安」演習整合為「城鎮韌性演習」，並透過「全民防衛動員演習」、「防空演習」等方式，實際演練應對情況，使全民防衛動員與災防機制更臻完善。

徐副部長並提出「推廣災防安全意識」，強調國防部已公布《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，提供民眾對威脅認知與應變作為等重要指引資訊，以提升全民自救互救保護能力及堅定防衛意識。

最後，徐副部長期許未來能借助每位同仁的專業與能力，凝聚國家「全民防衛」決心與信心，以達到「化民力為我力、融我力於戰力」的目標，並再次恭賀所有獲獎人員與單位。

國防部副部長徐斯儉昨日主持「114年度推動全民防衛動員準備事務有功人員表揚大會」，代表國防部長顧立雄，肯定相關人員長期投入動員整備、精進應變作為的努力與付出。（記者王子昌攝）

國防部副部長徐斯儉昨日主持「114年度推動全民防衛動員準備事務有功人員表揚大會」，本社吳迪少校以執行國防通識教育相關教材整體設計與製作，有效強化全民防衛意識，獲選「推動全民防衛動員準備事務績優人員」殊榮。（記者王子昌攝）

徐副部長致詞時，提出4項工作重點勉勵全體同仁。（軍聞社記者蔡枋澐攝）

徐副部長頒獎表揚7個在「2025城鎮韌性（防空）演習」表現優異單位。（記者王子昌攝）