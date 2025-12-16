【國防部表揚動員準備事務有功人員】落實「無腳本」演習 展齊心衛國力量

記者王子昌／專訪

「推動全民防衛動員準備事務有功人員表揚大會」現場表揚眾多有功人員，見證中央政府、地方機關與國軍攜手合作的具體成果。國防部全民防衛動員署動員綜合處處長吳上校表示，全動署始終秉持「納動員於施政、寓戰備於經建」的核心理念，在平時即周延規劃、扎實準備各項動員與戰備任務，透過完善人力編管、物資盤點與制度化管理，讓國家在面對各類戰災挑戰時，迅速整合各方能量、及時應處，展現齊心衛國的全民力量。

吳處長指出，我國教育召集訓練現已結合戰術位置現地實施，並逐步延長至14天，使召員在責任區域內熟稔戰場環境與任務分工，並透過出版《臺灣全民安全指引》與辦理無腳本「城鎮韌性（防空）演習」，將避難準備與防衛韌性精神深入民心，藉此凝聚全民共識，逐步構建起堅韌的全民防衛網絡。

代表2025年城鎮韌性（防空）演習績優單位澎湖縣政府出席受獎的警察局股長朱劍明分享，縣府於正式演習前超前部署，提前1個月結合軍、警、消等跨部門實施多次預演，並導入科技設備，結合臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）參與，強化指揮通聯、災害應變與民眾疏散作業，最終順利完成演習，未來也將持續精進公私協力作為，確保民眾生命財產安全。

全動署動員綜合處處長吳上校。（記者王子昌攝）

澎湖縣政府警察局股長朱劍明。（記者王子昌攝）