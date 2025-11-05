國防部表揚樺加沙颱風救援官兵 贈帽士官長陳保宏再獲一頂帽子

花蓮光復商工校長陳德明回贈陸軍第十軍團士官長陳保宏帽子，象徵傳遞感謝。國防部提供



樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉嚴重受創，從中央到地方、從國軍到「民間鏟子」超人都積極投入救災。國防部長顧立雄今（11/5）日主持「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，親自頒發救災紀念章予陸海空軍等101位官兵代表，花蓮光復商工校長陳德明則贈送一頂帽子給陸軍步兵101旅士官長陳保宏，象徵「希望的傳遞」。

顧立雄今日主持「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，親自頒發救災紀念章予陸海空軍等101位官兵代表，表彰他們在颱風侵襲期間，第一時間投入救援，展現國軍「保國衛民」的核心價值，並頒發「0924樺加沙颱風國軍救災紀念章」；此次紀念章以圓形徽章為主體，中央刻劃軍人背負受災民眾、全力搶救的身影，搭配颱風渦旋與群山背景，象徵「軍民同心、攜手重建」的精神。

國防部致贈樺加沙颱風救災紀念徽章。國防部提供

會中，除官兵代表發表救災感言，光復鄉民眾代表亦上台致詞，表達對國軍最深的感謝。來自光復國小的馬惠珠，其住家遭洪水吞噬，淤泥深達60公分，她特別感謝花防部指揮官在勘災後立即指派國軍弟兄，並結合「鏟子超人」的義舉，才能迅速完成清淤。

花蓮光復商工校長陳德明接著表示，學校在國軍攜帶重型機具與各界義助團體進駐後，僅21天就奇蹟似地讓學生們重返校園，這份重生的力量來自「全民一心」的團結，也來自國軍弟兄的不畏艱難，官兵不只是災害救援的英雄，更是光復鄉民和所有學子們心中的榜樣。

陸軍步兵101旅士官長陳保宏，在完成一天辛勞的任務後，將自費購買的迷彩叢林帽贈送給當地小朋友，顧立雄認為，這個溫暖的舉動，象徵著國軍對國人無聲卻堅定的承諾。陳德明為此特別回贈一頂帽子，呼應他在救災期間贈帽予當地小朋友的善舉，象徵「希望的傳遞」，展現軍民深厚情誼。

顧立雄致詞時表示，在災情發生的第一時間，國軍立即啟動應變機制，第2作戰區指揮官立即指揮部隊投入救援；隨後第3、4、5作戰區亦採梯次輪替方式增援，與熱心民眾組成的「鏟子超人」共同攜手，秉持「救災視同作戰」與「使命必達」的精神，使災害被控制在最小範圍。

顧立雄感性地對現場官兵說：「因為有你們，即時馳援，苦民所苦，才能使災害被控制在最小範圍；因為有你們，跨區增援，分秒必爭，才能在最短時間內讓民眾回復正常生活；因為有你們，通宵達旦，持續投入，以行動展現『軍民同心，守護家園』的真諦。」

顧立雄還提及，前陸軍蘭指部義務役呂承恩一兵，放棄了退伍前的10天積假，自願跟著部隊前往光復鄉救災，並發揮外語專長協助國際記者報導，他強調，每位救災官兵都在自己的崗位上克盡職責，期勉全體官兵持續向國人傳達「肩並肩，就有無限力量」的意念，給予國人全方面的守護。

