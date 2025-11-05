國防部表揚颱風救援有功官兵 紀念章傳遞無限力量
（中央社記者游凱翔台北5日電）國防部今天表示，部長顧立雄主持「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，並頒發具有「颱風渦旋與群山背景」意象的救災紀念章給陸海空軍共101名官兵代表，期勉全體官兵持續向民眾傳達「肩並肩，就有無限力量」的意念，給予民眾全方面守護。
國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄下午於國防部博愛大樓主持「樺加沙颱風救援有功官兵」表揚大會，親自頒發救災紀念章給陸海空軍共101名官兵代表，表彰他們在颱風侵襲期間，第一時間投入救援，展現國軍保國衛民核心價值。紀念章以圓形徽章為主體，中央刻劃軍人背負受災民眾、全力搶救的身影，搭配颱風渦旋與群山背景，象徵「軍民同心、攜手重建」的精神。
國防部指出，除了官兵代表在會中發表救災感言，光復鄉民眾代表亦上台致詞，表達對國軍最深的感謝。
來自光復國小的馬惠珠女士，住家遭洪水吞噬，淤泥深達60公分，她特別感謝花防部指揮官在勘災後立即指派國軍弟兄，並結合「鏟子超人」的義舉才能迅速完成清淤；花蓮光復商工校長陳德明也說，學校在國軍攜帶重型機具與各界義助團體進駐後，僅21天就奇蹟地讓學生重返校園，這份重生的力量來自「全民一心」的團結，也來自國軍弟兄的不畏艱難，官兵不只是災害救援的英雄，更是光復鄉民和所有學子們心中的榜樣。
國防部提到，為展現軍民情誼，陳德明也特別回贈一頂帽子給予陸軍步兵101旅陳保宏士官長，呼應陳保宏在救災期間贈帽予當地小朋友的善舉，象徵「希望的傳遞」，展現軍民深厚情誼。
顧立雄致詞表示，在災情發生的第一時間，國軍立即啟動應變機制，第2作戰區指揮官立即指揮部隊投入救援；隨後第3、4、5作戰區亦採梯次輪替方式增援，與熱心民眾組成的「鏟子超人」共同攜手，秉持「救災視同作戰」與「使命必達」的精神，使災害被控制在最小範圍。
顧立雄也特別表揚許多令人動容的故事。例如，前陸軍蘭指部義務役呂承恩一兵，放棄了退伍前的10天積假，自願跟著部隊前往光復鄉救災，並發揮外語專長協助國際記者報導；陸軍步兵101旅士官長陳保宏，在完成一天辛勞的任務後，將自費購買的迷彩叢林帽贈送給當地小朋友，這個溫暖的舉動，象徵著國軍對民眾無聲卻堅定的承諾。
顧立雄強調，每位救災官兵都在自己的崗位上克盡職責，期勉全體官兵持續向民眾傳達「肩並肩，就有無限力量」的意念，給予民眾全方面的守護。（編輯：楊凱翔）1141105
