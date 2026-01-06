國防部要求文件「逐段標示機密等級」 連Line訊息也不放過 基層官兵反彈

國防部2026年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註，凡是洩密均依法送辦，最輕記過，最重可判死刑。今（6）日國防部送至立法院書面報告，就呈現一堆【無】的字樣，讓不少立委辦公室看的霧煞煞，但軍方人士緩頰指出，這是效仿友盟國家做法，為了未來檔案的分類。

國防部在今年元旦實施這項「機密資訊精準標示精進作法」，所有對外對內公文公報，須藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護，每段落後都要標示密等，包括無機密的【無】、機密的【密】、極機密的【極】、絕對機密的【絕】；這項做法，同樣包括國防部送至立法院的相關資料。

國防部啟動新核密作業。（取自國防部報告）

今天國防部送至立法院的「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」書面報告，就正式實施這項做法，每個段落後面都有【無】的字樣，甚至連跟立委的問候語後面都加上【無】。

基層官兵反彈 立委質疑「 躲避監督」 ​

此舉也引發基層官兵反彈，認為根本是在脫褲子放屁，有官兵直言，每天事情就已經夠多了，現在還要每個段落都加上這種字樣，根本徒增工作量而已。甚至也有不少立委表示，按照這樣的做法，就是在躲避監督，如果這樣乾脆以後預算都不要給，而且這樣的做法，倘若官兵為了便宜行事，把真的機密件都附上【無】的字樣，是不是才真的有洩密的問題。

事實上，不只文件，就連官兵的Line也被要求執行這項做法，舉例來說，官兵今天只是出公差，後面還要加上【無】，由於目前在Line上的訊息並無審核機制，基本上就是官兵「自我審查」，一位退役軍職人員就表示，若這樣是不是以後官兵請假，後面只要加上【密】，上級長官只要呈報就算洩密？

由於該項做法目前已經引發基層官兵反彈，甚至立法院也有許多立委不解，但有軍方人士緩頰表示，這是參照友盟國家的做法，目的是為了未來的檔案分類，長遠來看其實是有益且有幫助的。但這樣的說法能否說服各界，仍待檢視。



