國防部訂定支援緊急疏運收費標準 搭乘軍機每人1000元

（中央社記者吳書緯台北14日電）空軍C-130運輸機經常在春節期間支援外離島民眾疏運。國防部日前訂定「國軍支援交通部緊急疏運收費標準」，明定交通部應向緊急疏運的軍機乘客收取搭乘費用每人新台幣1000元，並於扣除保險費用後，撥入國防部指定的帳戶收繳國庫。

國防部近年於春節期間，依交通部疏運期程，都會規劃空軍C-130運輸機待命支援疏運任務，在不影響戰備演訓任務及不與民爭利前提下支援需求，搭機的民眾每位須收費1000元。

國防部11日發布國防部令，訂定「國軍支援交通部緊急疏運收費標準」，指出依據規費法規定，為完備國軍支援交通部緊急疏運民眾，相關行政規費及使用規費的收費標準及作業程序，審酌油料成本變動趨勢及民間航空公司票價調幅情形，因此訂定收費標準。

根據國軍支援交通部緊急疏運收費標準，明定搭乘國軍支援交通部緊急疏運的軍用運輸機乘客，須具中華民國國籍，並出示身分證或駕照、健保卡、戶籍謄本等其中一種證件，未滿14歲者，得以戶口名簿影本代替之。

收費標準明定，緊急疏運的軍機乘客應於搭乘前完成投保意外險，並填具搭機切結。

針對收費標準及解繳作法，收費標準明定，交通部應向緊急疏運的軍機乘客收取搭乘的費用每人1000元，並於扣除保險費用後，撥入國防部指定的帳戶收繳國庫。

至於相關行政事宜，收費標準明定，各地區航空站負責緊急疏運的軍機乘客候機補位安排、搭乘費用收繳、代收費用收據之印製、辦理保險及相關事宜。收費標準則自發布日施行。（編輯：楊凱翔）1141114