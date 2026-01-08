國防部記者會滿滿標示【無】！郭正亮示警：有刀子

針對空軍F-16V失事意外，空軍昨（8日）召開記者會，然而記者會中的PPT每一句後面都加了個【無】，這是國防部新的「機密資訊精準標示」作業，全面收緊資訊與文書管理規範。前立委郭正亮對此示警，這項措施「是有刀子的，要砍人的」，國防部擁有律師團，未來將出現大量提告案件。

F-16失事記者會簡報（圖／空軍提供）

根據國防部新規定，未來所有文書紙本與公文書類必須依內容區分為「絕對機密」、「極機密」、「機密」、「密」及「一般公務資訊」等層級。新制採取逐段審查方式，要求在每段標點後註明該段涉及的最高機密等級。單一公文可能同時存在不同密級段落，但只要任一行文字被認定涉及「密」以上層級，整份公文就須以機密文件認定與管理。

新制規範也延伸至即時通訊與手機訊息使用。國防部明定，民用通信設備嚴禁編輯、處理或儲存「密級以上」資訊，不得談論或傳輸具機密等級的公務內容。即便是經核定、不涉及機密的一般公務資訊群組，傳輸內容仍須在段落後以括弧註明「【無】」，明確標示未涉機密。照片與圖檔則需於每張左上角註記機密屬性，公務群組僅能傳送標示為「無（本件屬一般公務資訊）」的檔案。

空軍F-16失事記者會簡報結尾，也出現【無】標示（圖／攝自空軍直播）

郭正亮7日在中天電視《綠也掀桌》節目中推測，這項新制肯定是國安會抱怨國防部機密管理做太差所致。他指出，國防部考慮的不是基層工作量，而是要提告，未來會有大量提告，不要開玩笑。他強調國防部有律師團，準備要提告，防範的對象是立委。

郭正亮進一步提醒，軍方寫公文的承辦人員以後要小心，若寫「無」卻涉及機密，也會有事。媒體如果引述相關內容，也會被告。他強調，這項措施無法破解，因為機密等級各部會原本就有制定的權限，且這是有刀子的，要砍人的。

