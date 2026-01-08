國防部認採購延宕成飛官最大風險 白委轟付款金額講不清

國防部承認採購延宕已成飛官最大風險來源。圖為軍方7日說明F-16墜機事件。（資料照／羅亦晽攝）

空軍F-16V戰機6日夜訓時於花蓮縣豐濱鄉外海失事，藍委徐巧芯早就質疑，空軍「鳳展專案」規劃加裝自動防撞地系統，安裝率竟是0。白委黃國昌質疑，國防部承認採購延宕已成飛官最大風險來源，但要求說明付款金額時，卻稱系統以統包方式編列，無法單獨拆算。

根據《Newtalk新聞》報導提到，黃國昌今(8日)質詢時表示，2018年事故後，空軍曾承諾檢討改進，並表態將比照美國在F-16上加裝AutoGCAS系統。該系統在美國已成功挽救12名飛行員性命，當年國防部提出規劃時，朝野一致支持並追加超過百億元預算，強調救回飛官比救飛機更重要。然而國防部原規劃2022年完成飛測、2023年執行安裝，卻一再跳票。國防部在2023年向立法院提出的解凍報告又改稱2024年完成測試，最終仍未兌現。國防部透過媒體釋放樂觀訊息、搞大內宣，卻始終未誠實向國人與第一線飛官說明實際風險。

黃國昌質疑，立法院從未在預算上刁難國防部，要錢什麼時候少給過？但問題在於，錢給了、錢也付了，然後呢？他更引述國防部副部長鍾樹明當場回應，認同行政與採購延宕已成飛官最大風險來源，黃國昌追問：那誰該負責？

質詢過程，黃國昌多次要求國防部說明Auto GCAS的實際付款金額，但國防部強調，該系統與其他項目以統包方式編列，無法單獨拆算。黃國昌不滿質疑，對美軍購是否已淪為「一次喊價、單項價格不明」？竟讓納稅人無從得知實際支出內容。

空軍司令部作戰參謀長曹定明指出，Auto GCAS分為線路更新、飛控軟體升級、飛控電腦3部分，目前線路更新已有進度，其餘項目仍待美方完成測試，最快預計2027年第4季才能全部完成安裝。黃國昌聽聞時程，直言他「很震驚」。

PTT網友表示「民進黨率領的國防部就是負責付錢，不負責收貨」、「都沒來也不去催，摔機了還要等到2027年」、「這樣還算台美友好？、「美國就是這樣叫你抗中保台」、「這樣還要繼續買，也是服了」、「無法單獨拆算喔，那不要幹了」、「2027可能完成，因為2028要選舉」。

