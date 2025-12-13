國防部證實大石國際已提前交貨 知情人士：大石國際背後有高人指點

國防部證實大石國際已提前交貨，但知情人士認為大石國際背後有高人指點。（資料照片／軍聞社）

針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部今天（13日）表示，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。不過，有知情人士透露，大石國際完全沒有軍火背景卻能以最低標搶得標案，背後有高人指點，但此高人是誰？則不願多說。

國防部指出，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標，包括大石國際、承賱國際、國橋電機科技及台船防蝕科技等4家廠商。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。

國防部表示，該案於2024年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於2025年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

根據資料顯示，國防部軍備局的「5.56公厘底火等2項」，其預算金額為5億6348萬元，底標為2億4900萬元，而大石國際則以2億零520萬元得標；履約時間從2024年7月27日至2025年4月22日止。根據內部訊息顯示，過去此標案都是由承賱國際所得標，而承賱此次投標的金額為2億1660萬元，因非最低標而落敗。事實上承賱國際向來是軍備局標案的常勝軍，提供包括有衝鋒槍彈、狙擊槍彈到手槍彈、底火等。

知情人士指出，大石國際的「5.56公厘底火等2項」的出口國是美國；而承賱則是從韓國取得，不管從成本及運費計算，承賱絕對是比其他廠商的價格低廉，但大石卻能以最低標的方式取得此標案，而且並非大石國際過去所熟悉的業務，其背後一定有高人指點。

知情人士並透露，該批「5.56公厘底火等2項」所製成的成品，則是美國廠商向軍備局205廠所訂制的，未來也將回銷美國，因此底火輸出，再加上製成成品回銷美國，要不是有高人已打通所有管道，怎麼大石國際怎麼可能一夕之間成為軍火供應商。



