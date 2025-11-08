國防部證實火山機動布雷系統 返國日期從2026延至2027年
台灣向美國採購的14套M139型火山（Volcano）機動布雷系統，原本規劃自2026年一次運交完畢，但國防部日前最新說法是2027年返國，讓此項軍購返台時間再延一年。
根據國防部送交立法院的「115年度國防部預算書」指出， 14套火山機動布雷系統，將會按照期程於明年2026全數運交到台灣，2027至2029年度則會持續獲得各項附屬裝備。
但國防部將領日前在向國民黨立委賴士葆說明時，強調火山M139型火山機動布雷系統交貨時程，由原來的2029年提前至2027年。至於原本國防部向立法院提出的2026年返國再延一年的原因，該將領並未說明。
根據國防部報告，陸軍於2021年完成整規書核定後，隨即將採購案納入2022年度國防預算，美國在台協會（AIT）原先確認可於2024年底完成全數接裝。然而，受到COVID-19疫情以及烏俄戰爭影響，導致合約商出貨時程延遲，我國在2022年1月提交的發價書需求函，直到2024年4月中才收到美方回覆，並載明全案調整至2026年交貨。
國防部2025年公開預算顯示，對美採購14套「陸上機動布雷系統」的總金額為新台幣48億9847萬6000元，全案預計於2029年執行完畢。該套系統將由工兵部隊運用，透過雷區布設來協助守備及主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。值得注意的是，該系統配備的地雷，具備定時引爆、自毀的智慧化功能，可有效避免誤傷友軍及平民。
M136火山車載分散式地雷系統是美國陸軍在1980年代開發的一種自動布地雷運載系統。火山系統使用預先包裝好的地雷筒，主要是大型的反車輛、反坦克地雷為主，以免次生危害，而這些地雷從筒中彈出時會散佈在廣闊的區域。陸軍在接收這批裝備之後，交由北中南軍團的工兵群使用，並會透過雷區布設，協助守備、主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。
更多鏡報報導
傳美國關稅談判要求擴大軍購 吳思瑤：善用台灣第一島鏈地位爭取條件
我向美採購MQ-9B海上衛士無人機 空軍：資料鏈不會先傳美國
「地表最強戰車」M1A2T首批完訓 顧立雄證實：31日將舉行成軍典禮
其他人也在看
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 11 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 10 小時前
要求國防產業界「轉戰時防衛體制」...《日經》：美國防長力求打破低效官僚結構「必須確保盟國及時取得防衛能力」
赫格塞斯提到，川普政權要求盟國提高國防支出，意在強化對中國等國的嚇阻力，並說：「讓盟國配備與美軍具備互操作性的優質武器，才能共同應對這個危險的全球挑戰。」放言 Fount Media ・ 3 小時前
肥胖、糖尿病患恐遭拒發美簽 美國新政策視其為「公共負擔」
[Newtalk新聞] 美國川普政府近日公布一項新指引，要求全球各駐外使領館在審理永久居留簽證申請時，將糖尿病、肥胖及其他慢性疾病納入審查範圍，簽證官得據此判斷申請人未來是否可能成為「公共負擔」，從而拒發簽證，政策經國務院發布後，大幅改變了既有的移民審查標準，引發外界廣泛討論與法律界強烈反彈。 根據《KFF 健康新聞》報導，這份電報指示簽證官評估申請人是否可能依賴美國政府醫療或社會福利資源生活，若被認定風險過高，簽證官有權直接判定其不符簽證核發資格。過去美國移民體檢多以肺結核等傳染性疾病為重點，此次則首度將慢性病與肥胖列為重大審查項目，明顯擴大了簽證官的裁量空間。 美國簽證樣板。（示意圖） 圖：翻攝自維基百科 國務院列出的疾病範圍相當廣泛，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝疾病，以及神經與心理相關疾病等。文件中強調，這些疾病的治療可能「耗費數十萬美元」，而肥胖則可能進一步引發高血壓、氣喘、睡眠呼吸中止症等，需要長期且高額的醫療支出。新指引要求簽證官審查申請人是否具備足以負擔終身醫療費用的財務能力，並不得依賴政府補助。此外，審查內容更為全面，甚至會評估申請人家屬的健康狀況是新頭殼 ・ 3 小時前
衛星影像曝光「鳳凰颱風清晰眼壁」明升格強颱 體型覆蓋菲律賓！面積大如台灣數倍
直撲台灣！根據中央氣象屬與衛星雲圖資料，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海域，已出現清晰颱風眼。氣象專家指出，颱風將先登陸菲律賓呂宋島，通過後再北轉，可能對台灣東部及北部海域產生影響。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
一鏡到底／沒有名字的鐵牛 金鐘特別貢獻獎得主葉輝龍
從事木工產業67年，葉輝龍前半生為了脫貧，反覆創業，認真打拚，日夜加班，被人稱做「鐵牛」。人生下半場駐守台視木工廠，他製作的布景、道具在《五燈獎》《少年特攻隊》《嘉慶君遊台灣》等節目出現，但布景、道具連配角都不算，起初連片尾字幕都看不見他的名字。80歲了，葉輝龍終於在金鐘60站上舞台成了主角，迎接遲來的掌聲。請記住他的名字：金鐘60特別貢獻獎得主葉輝龍。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。太報 ・ 11 小時前
女子搭捷運翡翠戒指從指縫中滑落 捷警鍥而不捨尋回 順利物歸原主
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前，一名女子從捷運忠孝敦化站進站搭乘列車時，手上所佩戴的翡翠戒指不慎滑落，女子至 […]民眾日報 ・ 11 小時前
國軍離營人數曝光 4年超過1萬名志願士兵賠錢退伍
立法院預算中心4日公布數據顯示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。這項數據顯示國軍志願役提前退伍的問題持續惡化，引發各界關注。中天新聞網 ・ 8 小時前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 9 小時前
「赴陸登錄系統」花費高達864萬？陸委會澄清：僅編列30萬元預算
有媒體報導陸委會為辦理「國人赴陸港澳登錄系統」共編列864萬元預算，達成率卻不到5%。對此，陸委會昨（7日）澄清，「國人赴陸港澳登錄系統」只編列30萬元預算，相關報導明顯誤解，希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。鏡報 ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 10 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前