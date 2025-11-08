國防部證實火山機動布雷系統 返國日期從2026延至2027年

M139型火山（Volcano）機動布雷系統返台時間延至2027年。（圖／美國陸軍網站）

台灣向美國採購的14套M139型火山（Volcano）機動布雷系統，原本規劃自2026年一次運交完畢，但國防部日前最新說法是2027年返國，讓此項軍購返台時間再延一年。

根據國防部送交立法院的「115年度國防部預算書」指出， 14套火山機動布雷系統，將會按照期程於明年2026全數運交到台灣，2027至2029年度則會持續獲得各項附屬裝備。

但國防部將領日前在向國民黨立委賴士葆說明時，強調火山M139型火山機動布雷系統交貨時程，由原來的2029年提前至2027年。至於原本國防部向立法院提出的2026年返國再延一年的原因，該將領並未說明。

根據國防部報告，陸軍於2021年完成整規書核定後，隨即將採購案納入2022年度國防預算，美國在台協會（AIT）原先確認可於2024年底完成全數接裝。然而，受到COVID-19疫情以及烏俄戰爭影響，導致合約商出貨時程延遲，我國在2022年1月提交的發價書需求函，直到2024年4月中才收到美方回覆，並載明全案調整至2026年交貨。

國防部2025年公開預算顯示，對美採購14套「陸上機動布雷系統」的總金額為新台幣48億9847萬6000元，全案預計於2029年執行完畢。該套系統將由工兵部隊運用，透過雷區布設來協助守備及主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。值得注意的是，該系統配備的地雷，具備定時引爆、自毀的智慧化功能，可有效避免誤傷友軍及平民。

M136火山車載分散式地雷系統是美國陸軍在1980年代開發的一種自動布地雷運載系統。火山系統使用預先包裝好的地雷筒，主要是大型的反車輛、反坦克地雷為主，以免次生危害，而這些地雷從筒中彈出時會散佈在廣闊的區域。陸軍在接收這批裝備之後，交由北中南軍團的工兵群使用，並會透過雷區布設，協助守備、主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。



