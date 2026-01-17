中天記者林宸佑買通軍人交資料中共 國防部：教育官兵辨識滲透 鼓勵檢舉不法

社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北市又發生持刀攻擊的事件，地點是在公車上！（週五）早上，一輛682公車行經台北市北投地區時，一名女乘客，竟然持美工刀，想要挾持司機！公車司機說，女子一上車，就說錢包掉了，能否載她到警察局，隨後竟然掏出一把美工刀，試圖攻擊！還好司機反應快，迅速壓住女子雙手，沒讓衝突擴大。公車司機：「再把它關起來一下。」公車司機架住女子雙手，因為她手裡握著一把美工刀，試圖要攻擊！鬧事女子：「走開啊啊啊。」公車門一開，好幾名員警衝上車，立刻控制女子行動，但女子情緒已經大暴走。鬧事女子：「走開啊啊啊，走開走開走開。」不斷大喊走開，被員警控制的同時，瘋狂掙扎亂動，員警只好先將女子上銬。驚險！女子持「美工刀」挾持公車司機 情緒暴走遭上銬壓制。（圖／民視新聞）員警vs.鬧事女子：「不要動，先上銬先上銬，來我現在給妳逮捕喔，現在把妳管束喔，妳冷靜一點啊，你們都走開，全都給我走開，走開。」大吼小叫，嚇壞公車內所有乘客！就連一大早出門路過的民眾，看到警察圍捕女子的過程，也全都嚇壞了。目擊民眾：「有聽到司機說趕快幫我叫警察，（我）打電話給110叫警察來，上去一下下就抓到了，她一直唉唉叫喈喈叫。」目擊民眾：「她的精神恍惚啦，沒事就突然倒下去。」驚險！女子持「美工刀」挾持公車司機 情緒暴走遭上銬壓制。（圖／民視新聞）驚悚持刀脅持公車司機事件，發生在台北北投，捷運復興崗站附近，30歲的吳姓女子上了682，八里往社子方向的公車後，就跑去跟司機說，錢包掉了，能否載她到警察局，司機見她情緒有點失控，安撫的同時，女子竟然掏出美工刀，推出刀鋒，企圖攻擊司機！幸好司機反應快，架住她的雙手，才沒受傷。當事公車司機：「她拿出美工刀就向我揮過來，我就徒手把她制止，甩到旁邊壓制，等到警察跟救護人員到，要保護乘客的安全，（公司）平常都有在訓練。」台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練。還好這回公車司機，遇到危機狀況冷靜應對、化險為夷，沒讓乘客陷入危險當中。原文出處：驚險！女子持「美工刀」挾持公車司機 情緒暴走遭上銬壓制 更多民視新聞報導公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍女助理私照傳教授！辦公室「好多套套」她進出被拍獨家／買WBC二手票注意！社群詐騙猖獗 民眾與詐團交手親身經歷全曝光了

