國防部證實10月1日成立AI專案辦公室 視AI發展需求擴編

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部戰略規劃司長黃文啓中將今天答詢證實，國防部已於今(2025)年10月1日成立「人工智慧(AI)專案辦公室」，依現員編制整合部內推動AI相關業務，未來會視軍事投資建案實需擴大規模；國防部長顧立雄補充說明，此辦公室目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

廣告 廣告

國民黨立委徐巧芯質詢關切國軍AI發展具體作為，國防部戰略規劃司長黃文啓中將答詢證實，國防部配合行政院政策指導，目前透過整合評估司轄屬的國防創新小組(DIO)管道引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等類別，後期軍事應用則將視AI發展及成熟度，逐年納入後續規劃。

至於是否建構專案辦公室，黃文啓證實，國防部已經在10月1日成立人工智慧(AI)專案辦公室，目前屬內部組織調整，進行各單位推動AI業務的整合，未來會視軍事投資建案中關於AI的部分，再研擬擴大規模、適度調整員額編入預算。

國防部長顧立雄說明，目前AI辦公室仍在試行當中，並協調各單位需求，做整合策略規劃，尚未有擴大的具體時程。

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成將軍狂被拱參選花蓮縣長 這番回應讓大批鄉民讚爆

民進黨擬推陳品安出戰苗栗縣長 鍾東錦回應了

中市府非洲豬瘟專案報告曝光！稱「防疫成效顯著」 懲處2基層人員

大罷免亮票稱「展示」 趙少康2度亮票起訴求重刑

