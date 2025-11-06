國防部證實10月1日成立AI專案辦公室 視AI發展需求擴編
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部戰略規劃司長黃文啓中將今天答詢證實，國防部已於今(2025)年10月1日成立「人工智慧(AI)專案辦公室」，依現員編制整合部內推動AI相關業務，未來會視軍事投資建案實需擴大規模；國防部長顧立雄補充說明，此辦公室目前仍在試行當中，尚未有擴大規模的具體時程。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。
國民黨立委徐巧芯質詢關切國軍AI發展具體作為，國防部戰略規劃司長黃文啓中將答詢證實，國防部配合行政院政策指導，目前透過整合評估司轄屬的國防創新小組(DIO)管道引進成熟AI產品，先期導入影像判別、電腦防護、防駭等類別，後期軍事應用則將視AI發展及成熟度，逐年納入後續規劃。
至於是否建構專案辦公室，黃文啓證實，國防部已經在10月1日成立人工智慧(AI)專案辦公室，目前屬內部組織調整，進行各單位推動AI業務的整合，未來會視軍事投資建案中關於AI的部分，再研擬擴大規模、適度調整員額編入預算。
國防部長顧立雄說明，目前AI辦公室仍在試行當中，並協調各單位需求，做整合策略規劃，尚未有擴大的具體時程。
更多自由時報報導
季連成將軍狂被拱參選花蓮縣長 這番回應讓大批鄉民讚爆
民進黨擬推陳品安出戰苗栗縣長 鍾東錦回應了
中市府非洲豬瘟專案報告曝光！稱「防疫成效顯著」 懲處2基層人員
大罷免亮票稱「展示」 趙少康2度亮票起訴求重刑
其他人也在看
這國只花「1歐元」買到18架F-16！荷蘭戰機大放送 還要幫烏克蘭訓練飛官
羅馬尼亞正式以象徵性「1歐元」的價格，從荷蘭手中購得18架退役的F-16戰機，並已於3日正式移交，這些戰機未來將進駐羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），不只幫助培訓羅馬尼亞飛官，也將協助訓練烏克蘭飛行員。根據軍事媒體《The Warzone》報導指出，雖然這筆交易在帳面上只賣1歐元，不過羅馬尼亞仍需支付稅金，根據飛機、後勤支援等貨物的申報價值計算......風傳媒 ・ 11 小時前
戲台搭好了…中國「福建艦」可能這兩天成軍 呂禮詩：航行警告預示重現「神威-2018」
[Newtalk新聞] 中國大陸自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建號（舷號18）」可能於5日或6日在海南三亞榆林軍港成軍，軍事專家呂禮詩今天（4日）PO出榆林港成軍觀禮台搭建完畢，相關人員正進行演練照片；並發現三亞海事局發布「瓊航警203」航行警告，時間自今天8時至6日18時，區域涵蓋榆林軍港及亞龍灣潛艦基地近海，推測成軍儀式可能以2018年「神威」海上閱兵模式，展示中國新海軍軍力。 呂禮詩表示，「瓊航警203」航行警告的發布頗具深意，回溯2019年「山東艦（舷號17）」成軍時並無類似措施，此次警告範圍廣泛，顯示榆林港泊位已滿，甚至927型（北約代號：東監級，Dongjian class）海洋水聲監視船也停靠於福建與山東艦中間碼頭，暗示可能動員亞龍灣潛艦基地力量參與。若果真舉行海上閱兵，將是中國海軍現代化進程的里程碑，可能透過央視直播福建艦電磁彈射殲-15、殲-35戰機及空警-600預警機作戰能力。在南海局勢敏感之際向國際傳遞強軍訊號，將成為今年「九三」閱兵後的又一國際焦點。 2018年4月12日，中國中央軍委在南海海域舉行代號「神威-2018」的海上閱兵，時任中央軍委主席習近平新頭殼 ・ 1 天前
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員
35元買到F-16 羅馬尼亞買18架培訓烏克蘭飛行員EBC東森新聞 ・ 20 小時前
以色列突下令 ! 700輛中國電動車全數召回 軍方 : 恐外洩地理數據
[Newtalk新聞] 以色列媒體 11 月 2 日報導，因擔憂中國電動車可能存在資訊安全風險，以色列軍方近日決定禁止中國製汽車進入軍事基地，並下令召回先前採購的約 700 輛中國電動車。這項舉動不僅引發國內外關注，也被視為國際政治博弈在科技領域的又一次延伸。 根據報導，以色列軍方早在數月前便下達禁令，限制中國汽車進入軍事設施。此次全面召回被視為該禁令的延續與強化措施。軍方官員表示，中國電動車配備的智慧車載系統與攝影鏡頭，可能導致敏感資訊外洩，尤其涉及行車軌跡、地理數據與影像資料等國防相關內容。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。有分析指出，這或意味著軍方在後續評估中發現新的安全風險。不過，具體原因及技術細節，官方至今尚未公開。 儘管以色列曾在採購後對車載系統進行技術封鎖與防護，阻斷潛在的數據傳輸，但最終仍決定回收所有車輛。 圖:翻攝自軍哥的雜談 值得注意的是，外媒指出，位於特拉維夫的以色列國防部總部目前仍在使用部分中國汽車。這項「例外」安排引發外界揣測，一方面反映軍方對中國汽車安全性的警覺態度，另一方面也顯示以色列在對中國新頭殼 ・ 17 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 3 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前