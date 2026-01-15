國防部證實F-16V黑盒子已尋獲 協調新加坡或日本打撈

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航訓練墜海，至今下落不明。（資料照片／取自IDF經國號戰機臉書粉專）





空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航訓練墜海，至今下落不明。軍方歷經海洋委員會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊全力合作下，經過200多小時的搜救，今（15日）上午公布，已確定偵查到戰機黑盒子發出的訊號，並完成精準定位，將盡快安排打撈。另傳出因位處深海，國內廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

空軍司令部今發聲明表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。

廣告 廣告

空軍司令部表示，有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，並指出相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。（責任編輯：卓琦）

延伸閱讀：（完整數據／民進黨台南市長初選結果出爐 陳亭妃勝出）