國防部護航台南軍火幫！凌濤轟：到底靠山有多硬

國防部軍火採購爭議持續延燒，國防部則發聲明表示「少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平」，對此，國民黨桃園市議員凌濤怒轟「41天標2億」被揭露還大言不慚，到底靠山有多硬可以如此仗勢？

國民黨桃園市議員凌濤。（圖取自凌濤臉書）

凌濤今天（14日）在臉書發文表示，從經濟部登記到2億軍火標案，僅花了「41天」，台南的軍火商業奇蹟，哪裡誇大不實？國防部成軍火商發言人護航洗地，福麥、大石背景真的有夠硬？福麥、大石負責人事件至今神隱、意圖三言兩語帶過，只有國防部急急忙忙聲明稱該底火標案，只要有「廠商登記」、「國際貿易業項目」及「納稅證明」等即可，等於是詔告天下，有門路的各種五花八門小店通通可以來參與軍火買賣；並稱大石國際提早交貨，洋洋得意出來為廠商說明，淪為軍火商發言人，隻字不敢提及從福麥到大石，超出國人三觀的軍火交易，疑點重重。

國防部13日說明，該案於民國113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。(圖/資料照)

凌濤指出，而大石2024年6月6日經濟部登記新增軍火槍砲品項，2024年7月17日就得標2億底火標案，「僅僅花了41天」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭，還是更深層的與高層有任何關係？怎麼又是台南中小企業新增軍火項目又一例，還有哪些「台南軍火幫」廠商參與其中，要來分食國防大餅？未來的1.25兆特別條例還待審，顧立雄難道發發聲明就要蒙混過關？

凌濤直言，媒體傳出友人爆料大石負責人與新加坡軍火商關係，並提及該軍火商有貨源，「由蘇男出面參與國防部的軍火採購案」；什麼時候全球軍火商貨源被匡訂，有印度、有美國貨源，鎖定台灣馬桶廠商、皮鞋大廠變更商業登記，而且順利搶標，哪幾個綠營系統介入其中，已經呼之欲出。凌濤最後提醒顧立雄大律師、大部長，應該清楚知道，軍火商標案表面按照程序，但其中的水深比一般政府採購更深許多，如果用有資格就帶過，太低估台灣人民的智慧。前總統蔡英文時代綠能是一門好生意，總統賴清德時代「更敢」，關乎台灣安全的國防軍火竟突然成為一門大生意，國人看這些人鯨吞蠶食，怵目驚心。

