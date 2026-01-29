國防部買中國貨！Cheap疑：品質、資安不妙

▲國防採購行車紀錄器恐「淘」來的？Cheap嗆：高官恐被阿共掌握。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐巧芯在2024年踢爆國防部採購的行車紀錄器是中國製，在購物平台淘寶還能找到一模一樣款式，但價差高達2000元，監委調查後近日認證此事，要求國防部改善。對此網紅Cheap臉書發文怒嗆，這樣的採購模式等同「把子彈送給對岸」。



Cheap提到，國防部於2021年向台灣廠商採購1321台行車記錄器，單價高達2270元，卻被發現疑似是淘寶販售的中國製商品，相關廠商不需具備任何生產能力，只要「加入購物車、結帳、轉手報高價」就能獲得高達六倍利潤，形同套利。更令人擔憂的是，軍方驗收流程僅採目視驗收，只確認外殼存在，內部零組件、晶片來源與資安防護完全未被實質檢測。

廣告 廣告



Cheap警告，若軍用設備實際內部零件來自中國，恐讓高階軍官行蹤、談話內容、出勤路線等敏感資訊暴露在風險之中，等同「高官行蹤全給阿共掌握」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼太扯，更怒批國家採購制度荒謬，也有人呼籲國防部應全面清查軍用品項來源與資安機制，避免成為國安破口。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民眾黨淪民眾堂？吳靜怡批柯文哲：犯罪當資歷沒揹案子難當幹部？

新北選戰大勢已定？李四川民調獨走不急表態 他點出藍營5大焦慮

台中病死雞竟埋苗栗！陳品安轟中市府怠惰：別把苗栗當垃圾場