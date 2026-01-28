國防部買淘寶貨！驗收靠「目測」 徐巧芯怒

▲國民黨立委徐巧芯於2024年7月10日質詢時揭露，國防部於2021年向互暢有限公司採購1,321台行車記錄器，每台單價逾2,000元，但實際比對後發現，市面上淘寶同款、同規格產品僅約新台幣300元，且為中國製造。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委徐巧芯於2024年7月10日質詢時揭露，國防部於2021年向互暢有限公司採購1,321台行車記錄器，每台單價逾2,000元，但實際比對後發現，市面上淘寶同款、同規格產品僅約新台幣300元，且為中國製造，質疑國防部不僅使用陸製產品，還被廠商大幅抬價。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。

徐巧芯對此回應，國防部的行車記錄器，當初被她踢爆使用淘寶貨、廠商牟取暴利，現在監察院的報告清楚顯示：該產品淘寶賣373元，國防部採購2270元 一台就買貴了將近2000元拆開內容物都是大陸製，不符合國防部標準，當初驗收也就「目測」，連拆機檢查都沒有，現在只能認賠再加上打官司追違約金。說好的非紅供應鏈呢？

根據監察院調查報告，陸勤部運輸處於2021年編列400萬元辦理採購，採單價報價、單價決標方式，由互暢有限公司以單價2,270元得標，採購1,321部，契約總金額約299萬元。該批設備於同年7月完成目視驗收及性能測試後，陸續分發至各部隊使用。

調查發現，該案驗收方式僅採目視檢查，未進行拆機檢驗，雖符合當時採購規定，但在立委質詢後，國防部於2024年7月清查全軍行車記錄器，並進一步拆機檢驗，確認部分電路板、主板IC及讀卡機等元件為中國大陸製。第三方檢測單位亦證實相關元件來自中國廠商。

監委指出，國防部於擬定投標須知時，未明確勾選「不允許使用大陸地區產品」項目，與現行資安政策不符，工程會亦認為，如欲禁止內部零組件使用陸製品，應於投標須知中明確載明，要求國防部檢討改進，以防類似爭議再度發生。

