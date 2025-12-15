國防部買炸藥只看保證金？吳宗憲打臉顧立雄：拿國軍生命開玩笑

國防部近日爆發一連串採購疑雲，國防部長顧立雄面對藍委吳宗憲質詢時回應，廠商有繳押標金、履約保證金，符合資格。吳宗憲質疑，國防部買高度危險的軍用炸藥，竟然只看有沒有繳「保證金」？是拿國軍生命開玩笑嗎？領國家薪水的人，應該忠於國家的安全，而不是急著替可疑的廠商辯護。

國民黨立委吳宗憲。 （圖／中天新聞）

吳宗憲今天表示，他在國防委員會質詢顧立雄部長，關於5.9億元的RDX炸藥案，「資本額1900萬公司為何能承包巨額軍火採購？」但顧立雄卻一路跳針：「廠商有繳押標金、履約保證金，符合資格。」他認為，顧立雄這句話完全沒回答真正的風險，「我要戳破部長的謊言，大家千萬別被騙了。」

廣告 廣告

吳宗憲指出，押標金是「防你亂投標的訂金」，履約保證金是「你出事時賠一點點的違約金」。都是「事後」怎麼賠錢，不是「事前」怎麼確保品質、安全，「你敢把房子交給『只有保證金』的裝潢工班嗎？民間裝潢都知道要看「實績」、「口碑」，結果國防部買高度危險的軍用炸藥，竟然只看有沒有繳「保證金」？是拿國軍生命開玩笑嗎？

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

吳宗憲說，「繳得起保證金不等於有履約能力！」廠商資本額只有1900萬，根本不具備巨額採購標準法定的5900萬財力門檻。它能繳出2950萬的保證金，大有可能是拿「國防部5.9億合約」跟銀行抵押貸款！這叫「無本生意」，是「空手套白狼」。廠商拿國家的信用去借錢，賺了是它的，賠了是全民買單。

「部長，你是律師，別裝不懂。」吳宗憲質疑，一旦廠商違約倒閉，銀行會第一時間把保證金扣走，因為那是銀行借給廠商的錢，「那國防部呢？手上剩一張無法兌現的合約，以及5.9億的戰備空窗。」國防部的真正責任，不在於「事後」只能向廠商追究錢。我們在乎的是：「戰備空窗」誰負責？5.9億炸藥沒拿到，國防缺口誰來補？品質風險誰承擔？換來「劣質炸藥」，誰來保證國軍的生命安全？

國防部。（圖／中天新聞）

吳宗憲指出，更可怕的是，完全違反巨額採購標準，最終可能拿到的是不穩定、不擊發的劣質炸藥，難道讓我們一線國軍，要嘛在彈藥庫被炸傷，要嘛在戰場直接被KO嗎？國防部找一家連違約金都賠不起的公司，一旦出事，炸藥開天窗，國防部手上只剩一張無法兌現的合約，「我們不是要事後可以叫廠商賠錢，我們在乎的是國家的安全！」

延伸閱讀

美國說好送4架死神無人機最後改收錢？ 顧立雄出面否認

徐巧芯爆：國軍被迫自費2萬學無人機 身心調適假遭刁難淪擺設

軍火採購案炎上！大石喊告了 凌濤直球對決霸氣反擊