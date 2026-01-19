國防部赴立院說明1.25兆軍購內容 強調依建軍需求編列

國防部今(19)日至立法院報告新台幣1.25兆軍購特別預算案內容。部長顧立雄表示，本次會議採機密方式進行，內容因考量國家安全不便先對外公開說明，但強調是基於敵情威脅與建軍需求進行編列，朝野政黨若有意見仍可進行討論。

立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」(1.25兆特別軍購案)進行專報並備詢。外界關注除了日前已披露的111億美元對美軍購外，是否還包括其他項目？對此，顧立雄在會前受訪時表示，由於相關內容在美方進行知會國會程序前援例無法公開，也因此今天特別安排機密專報向立法院說明。

顧立雄說明，過往軍購特別條例都是等交付委員會審查後，才會安排專報。但由於目前遲遲無法付委，因此本次特別安排機密會議來向立委溝通。至於特別預算中軍購、商購、委製的佔比，也須待立法院通過預算金額後，才能進行後續的安排。

另外傳出國民黨將自提軍購特別條例版本，顧立雄則強調，國防部所提出的版本都是依現今敵情及作戰需求所定，希望能就此進行討論。顧立雄說：『(原音)我們還是希望如果朝野政黨有任何意見，都在我們這個條例裡進行討論，如果要修正也在這個條例做修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。』

委員會召委、民進黨立委王定宇在會議前也說明，本次預算攸關台灣2300萬人民的安全，也攸關是否能向國際友盟傳遞捍衛自己國家的決心，因此願意用最大的誠意安排專報向在野立委說明。而以機密方式進行則是基於國家利益，絕非外界傳言的黑箱作業。王定宇說：『(原音)外界有人用黑箱稱呼，那其實是對代議政治、國會議員透過機密會議，維護國家利益的一個誤解。』

王定宇表示，過往美國對台軍售，都是先經美國國務院批准，台灣再通過預算，最後美方才會進行知會國會程序，這是過往例行的程序。而這次美方則罕見的在國務院批准後就先進行揭露，這也展現出美方溝通的態度。(編輯:王志心)

