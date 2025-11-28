國防部軍政副部長人事變化球！ 賴清德突欽點徐斯儉襄助顧立雄

總統賴清德今（28）日突然交辦軍方，由國安會諮委徐斯儉接任國防部軍政副部長。（圖片來源／總統府 ）

國防部近期高層人事一夕數變，總統賴清德今（28）日突然交辦軍方並由府方公布，國家安全會議諮委徐斯儉將接任國防部副部長，讓軍方措手不及，整個人事作業大亂。

徐斯儉歷任外交部政務次長、國安會議副秘書長等職務，在國防部長顧立雄為文人下，現在軍政副部長柏鴻輝下台後，再由非軍職背景的文人出任副部長，實屬罕見。

總統府期許徐斯儉在上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助國防部顧立雄部長落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。

廣告 廣告

總統府表示，賴清德將借重徐斯儉在國安與國際事務上深厚的專業背景，與實務經驗襄助顧立雄，為我國國防的革新與強化注入全新動能。

軍方摸不著頭緒，徐與美方政軍界互動密切

原本軍政副部長已經其他核定人選，但這記突如其來的「變化球」，讓軍方也摸不著頭緒。

徐斯儉在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。

他曾多次率團參與臺美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。

在顧立雄擔任國安會秘書長期間，他更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。

參與重要國際安全會議，培養部長接班人？

徐斯儉在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。

在國際戰略交流方面，徐徐斯儉多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。

由於顧立雄將於明年五二0任滿兩年，任內表現深獲各界肯定，但他為前總統蔡英文人馬，且為政權交替時，美方所接受的人選，屆時，國防部長如有調整，且仍為文人部長的話，徐斯儉將能有接班培養時間，以及成為熱門的部長人選。

(原始連結)





更多信傳媒報導

匯率避險吃掉獲利 壽險前10月獲利腰斬但外價金創高 金管會估外價金「安全水位」上看兆元

台南老市場舊址 建商1.9億成新地主 「巷仔內」土地成新歡

香港大火引警示：濃煙比火更致命 醫師解析呼吸道灼傷、長期肺損害風險

