國防部軍火標案遭藍委質疑 顧立雄：20年都是同樣規定

到北檢告發國防部，國民黨桃園市議員凌濤質疑，包含來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案、經營鞋業生意的大石國際股份有限公司得標5.56公厘底火等標案，不合常理。

國民黨桃園市議員凌濤質疑，「一個廠商竟然在商業變更登記，到標到兩億的軍火僅僅只花了 41天。」

福麥委託律師麥玉煒說明，「本公司得標前，已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，本公司並非毫無經驗之業者。」

福麥公司強調，得標過程禁得起檢驗，絕無不法情事。大石公司也發聲明，強調自己有履約能力並且符合履約規範，將對凌濤等人提出相關刑事、民事訴訟。國防部長顧立雄更主動提高聲量強調，國防部對類似採購案，過去20年都是同樣的規定。

國防部長顧立雄說明，「我們設立一定的資本額就會讓他容易履約嗎？我們去計較這個公司的名字就會讓他能夠履約嗎？因為他只要能夠從事國際貿易，他拿的到當地政府的許可證明文件、原廠的證明文件，他的交貨的品質沒有問題，我們就拿的到貨，拿的到貨我們才會付款。」

顧立雄表示，採購火藥原物料的重點是最後能不能履約，而且廠商投標前要繳交預算金額的3%，得標後要繳交5%當成履約保證金，一旦沒辦法交貨，被解約就會沒收履約保證金、停權。不過藍委再點名，鴻璋茶業也得標國防部標案，但前黃姓負責人涉及偽造廠商資格投標，還有被判刑紀錄，要求國防部暫停相關標案。

國民黨立委王鴻薇指出，「2021年底他才變更登記，在2022年底，他標到國防部海軍司令部的伺服器及網路資安維護的5項標案。」

立法院民進黨團書記長陳培瑜認為，「以打弊之名行阻止國防發展之實，這個困境就是他們希望讓這些廠商覺得困難，讓未來沒有廠商再敢投入國防產業自主發展。」

王鴻薇要求國防部徹查相關標案，不過民進黨團則批評在野以打弊之名，阻止國防自主發展。