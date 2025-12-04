國防部軍醫局「2025 臺灣醫療科技展」盛大登場

國防部長與海常次、軍醫局及所屬單位主官合影。（圖/國防部軍醫局提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 「2025 臺灣醫療科技展」於12月4日至7日在臺北南港展覽館 1 館熱鬧開展，國防部長顧立雄先生於今（4）日前往主持 2025 台灣醫療科技展「國軍醫療體系」展區開幕儀式(攤位號碼：J118)，肯定軍醫在各項醫療、研究、救護等任務中都有亮眼的表現，勉勵全體同仁繼續努力深耕，為國家醫療盡心力。

顧部長表示，本次展示國軍高端醫療技術、AI 創新醫療特色等成果，充分展現軍醫人員專業水平與價值，更能與民間醫療院所彼此交流、觀摩，拓展醫界視野，提升軍民合作契機，推動醫療體系的現代化與國際化。

總統蒞臨與國軍同仁合影。（圖/國防部軍醫局提供）

中午總統賴清德先生由生策會翁啟惠會長、國科會吳誠文主委、衛福部林靜儀次長等陪同蒞臨國軍醫療體系展區，對國軍醫療科技發展高度重視與支持，海軍常務次長黃中將、軍醫局局長蔡中將及政務辦公室主任孫中將帶領軍醫同仁歡迎與合影，並介紹「生物致病原檢測晶片及微流體晶片測定儀」，彰顯國軍在醫療科技與軍陣醫學發展上的卓越成果。

總統與國防部長聆聽解說。（圖/國防部軍醫局提供）

為因應醫療政策及行銷軍陣醫學特色，軍醫局以發揚「健軍衛國、慧醫先鋒」為主軸，統籌所屬國防醫學院及各國軍醫院共同展出各類最新醫療科技主題，彰顯軍醫體系豐沛的成果與能量，並藉由此平台與民眾建立良好互動，使國內、外專業團體及民眾深入瞭解國軍醫療體系之防疫醫學、醫療特色及生物科技研發等最新動態，進而提升國軍整體形象。

本次以「AI 心電圖守護者：降低院內心血管死亡事件」、「次世代 AI 精準醫療-高通量果蠅癌體模式型藥物組合篩選應用於人類多基因突變癌症」、「智慧化微型脊椎導引系統」和「傳遞愛與生命~多專科跨領域器官移植團隊」等 44 項特色成果參展，區分「軍陣醫學」、「高端技術」、「創新醫療」及「AI 研發」等四大特色主軸，展出44 張特色海報、26 部影片展示、27項醫療科技及13 項醫療體驗。

本次展覽國軍醫療技術、創新研發及軍陣醫學成果，也規劃「飛行員認知作業模組」及「互動式藥學機器人與智慧中藥局」等醫療體驗區，並安排衛教宣導暨專題講座共計 17 場次，打卡軍醫粉絲團及參與有獎徵答即可兌換好禮，讓參展民眾滿載而歸。