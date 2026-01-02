國防部追思0102殉職將士 緬懷護國英靈

（軍聞社記者文仁臺北2日電）

國防部長顧立雄2日率高階幹部，前往「0102紀念專區」追思悼念，向沈前總長等8位殉職將士獻花致敬，表達心中的崇敬與緬懷。

感佩以生命捍衛家園

追思悼念上午在國防部0102紀念專區舉行，由顧部長率同參謀總長梅家樹上將、副部長徐斯儉及多位高階將領與官兵代表出席，向殉職將士獻花致敬，緬懷敬愛的沈前總長等8位將士。活動以簡樸而莊重的方式進行，表達對殉職將士的深切不捨，並對其以生命捍衛家園的崇高精神，致上由衷的感佩與敬意。

此外，故參謀總長沈一鳴上將親友，也到場獻花致意，表達家屬無限的思念。

國防部長顧立雄昨日率高階幹部，前往「0102紀念專區」，向沈前總長等8位殉職將士獻花致敬，表達心中的崇敬與緬懷，並對其以生命捍衛家園的崇高精神，致上由衷的感佩與敬意。（記者王子昌攝）

顧部長率全體同仁向8位殉職將士鞠躬致意。（記者王子昌攝）

故參謀總長沈一鳴上將的家屬前來獻花致意。（記者王子昌攝）