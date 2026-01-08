國防部送立院報告說謊？他：快調查顧立雄

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700），6日晚上19時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處失聯。（圖／IDF經國號臉書授權使用）

[NOWnews今日新聞] F-16V戰機飛官辛柏毅上尉6日晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過空軍7日在記者會上說，疑似戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，導致飛行員空間迷向，失事飛機也沒有「自動防撞地系統（AGCAS）」。國民黨桃園市議員凌濤說，國防部長顧立雄去年10月到立法院的書面報告，還稱F-16A/B型性能全數於2023年完成，根本謊話連篇。

凌濤說，根據國防部去年送立院的書面報告，F-16性能提升計畫已完成，但空軍7日記者會卻證實「三無」，包括模組化任務電腦（MMC）、自動防撞地系統（AGCAS）以及防寒飛行衣等關鍵防護裝備，全都沒有。

廣告 廣告

他解釋，自動防撞地系統的設計目的，在於降低可控飛行撞地（CFIT）事故發生率，包括因空間迷向或G力過載導致飛行員喪失意識等情況。根據美國空軍統計，CFIT事故占F-16飛行員殉職案例的約75%。他認為，近期事故不排除與空間迷向等因素有關，凸顯AGCAS尚未安裝的風險。

凌濤回顧，空軍自2012年起投入約1400億元執行「鳳展專案」，為141架F-16A/B戰機進行性能提升，其中MMC升級即為重點項目之一。不過，近年來卻陸續傳出MMC升級後狀況頻繁，甚至發生多起高G力昏迷事件，引發對系統穩定性的質疑。

他指出，國防部在去年10月提交立法院的「美對台軍售公開書面資料」中，明確載明F-16A/B戰機性能提升已依規劃於112年底完成，僅AGM-154C飛彈交付延宕。然而，直到此次事故發生後，國防部才坦承自動防撞地系統尚未於任何一架F-16上完成安裝，前後說法出現明顯落差。

凌濤痛批，行政院官官相護，現在連給立法院的關係文書都可以詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，總統賴清德、行政院長卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國中畢業念軍校！辛柏毅從小品學兼優還是體育健將 曾奪標槍冠軍

戰機防撞系統7年0進度！國防部認了：付1千多億 美方還在測試中

飛官沒防寒衣不等於草菅人命！綠議員批藍炒作：最高興的是解放軍