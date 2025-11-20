國防部重申砲兵實彈射擊拿掉井字框 還要精算「極限值」確保安全

〔記者陳治程／台北報導〕國軍砲兵部隊近年因長期操作高人力、低機動性的老式牽引砲，而成為國軍推行軍備現代化的核心之一，而訓練流程也引俄烏戰場教訓為鑑持續更新。其中，行之有年的射擊安全框，也在實戰化訓練的要求下退場，但截至今日仍有戰鬥部隊維持慣例，讓國防部今(20)日再度重申取消安全框的規定，並要求精算「安全極限值」掌握訓場風險。

國防部參謀本部訓練參謀次長室(下稱訓次室)指出，為使實彈射擊訓練貼近實戰場景，本、外(離)島砲兵部隊執行各項演訓、測考之射擊課目，均「取消設置安全框」，並要求在射擊前、中、後階段落實安全規範。首先，各訓場射擊前應完成「安全極限值」周密計算，並由砲長填寫紀錄表、核對諸元，再由瞄準手完成諸元裝定，並經砲長複式檢查、督測教官確認後，始可射擊。

其次，三軍聯合火力實彈測考(即聯勇操演)也應依測考課目，調整火砲射擊時序及射擊間隔，並落實諸元裝定與複式檢查機制，確保訓練安全。

砲兵部隊往年在實施原級校正射擊、基地鑑測等實彈訓練時，往往會在砲口前端架起一道紅色的「井」字型外框，用以框架火砲的左右射界、上下仰角，確保砲彈能命中預期的落點內，並持續精進官兵的射擊操作能力；然而，國軍近年持續將實戰化訓練落實，這項作為被官方和外界認為「與現實脫節」、訓練效果差，因此，國防部長顧立雄去(2024)年上任後便要求取消這項慣例，以提升操練成效。

