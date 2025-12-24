國防部長顧立雄接見日本前法務大臣鈴木馨祐訪團 盼深化臺日國防合作

國防部長顧立雄24日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員訪團。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部長顧立雄今（24）日接見日本前法務大臣鈴木馨祐眾議員一行，雙方針對區域情勢、國防安全等共同關切議題深入交換意見，期盼進一步深化臺日實質合作，共同建構更緊密堅韌的友好關係。

顧立雄特別感謝鈴木馨祐在擔任法務大臣期間，積極推動在日臺人戶籍標示修正案，以具體行動支持臺灣主權地位；同時，他也高度肯定日本高市早苗首相堅定表達維持臺海和平穩定的立場，即使面對中共經濟施壓或武力威脅，仍明確不予妥協的態度，令人感佩。

廣告 廣告

顧立雄進一步指出，中共頻繁進行軍事演訓，不僅是對臺灣的恫嚇手段，更間接威脅印太地區友我國家安全。臺灣與日本同為信守和平的民主夥伴與堅定朋友，未來希望能具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力，共同為印太及全球安全穩定帶來正面效益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國海油渤海「第7井」億噸級油田發現 秦皇島29-6單井日產2560桶原油

楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵