國防部長顧立雄證實美修法 台灣享「北約+」軍售待遇

行徑間射擊，砲聲隆隆，最強戰車M1A2T展現兇猛火力，將扛起北台灣的守備重任，國軍向美採購108輛M1A2T，分3批交運，前2批已順利交付，最後1批有望在3月全數抵台，對於外界關切台美軍售進度，國防部長顧立雄證實，美方已修法讓台灣享有「北約+」同等軍售待遇。

國防部長顧立雄說明，「美國政府為了改善軍售的效率，提出多項方案，所以修訂《武器出口管制法》，讓台灣享有跟北約plus成員國同等軍售待遇，這樣會有助於加速對台軍售的行政程序。」

廣告 廣告

國軍迎來新式武器交貨的高峰期，包含MQ-9B無人機、彈簧刀300、ALTIS 600無人機、火山布雷系統，都會在今年分批運抵台灣。學者分析，台灣被納入「北約+」，享有跟日本、南韓、紐西蘭、以色列等國的軍售等級，除了可加速軍售流程，也有助我方在談判階段，爭取更有力的條件。

淡江戰略研究所副教授林穎佑認為，「是不是有可能延遲給我們的時候，我們可以去取得下次購買的優先權，或者是有其他一些輔助的，像是延長保固或者是一些武器、彈藥的取得，我覺得這些都有賴於我們的一個談判手法。」

台海情勢嚴峻，根據統計，共機去（2025）年擾台多達3764架次，比2024年增長23%；另外，去年也有共艦2640艘次擾台，顧立雄指出，中共試圖形塑台海內海化的假象。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，「向國際傳遞訊號，也就是台灣的周邊空域跟水域，都屬於它的主權跟治權的範圍，用意在警告其他國家，就是不要靠近台灣或企圖協防。」

至於美國國會研究處最新報告示警台灣，共軍可能不久就會取得犯台能力，台灣要提升戰力卻面臨內部挑戰，像是朝野在國防預算陷入僵局，導致外界會質疑台灣是否具備資助自我防衛的能力。