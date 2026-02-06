國防部長顧立雄馬年許「超大願望」 懇求媒體替他達成

行政院提出台幣1.25兆元國防特別條例，十度遭到藍白黨團杯葛擋下，遲遲無法付委審查。藍、白、綠三個黨團也將各自提版本力拼。國防部長顧立雄日前罕見用超軟身段對媒體表示，他在2026年馬年最大的新希望，就是希望能夠「馬上付委」、「馬上通過」。

就重要戰力籌建部分，顧立雄表示，國軍現階段建軍備戰重點在強化不對稱戰力、防衛韌性、後備戰力及灰色地帶應處能力等，因應中共由演轉戰可能性提高，在這邊今年提出兩項特別預算，國安韌性預算已通過雖然遭受刪減，另一則是1.25兆元特別條例，採國內自製、軍商購並行，其中考量扶植國防產業、非紅供應鏈必要性，條例規劃由國內自製21萬架無人機、無人艇1000餘艘，逐步推動國防自主政策，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統、零組件來源穩定性、品質可控性

廣告 廣告

顧立雄說明，為了持續提升整體軍備量能，透過台美共同研發方式採購新興科技，導入先進技術跟作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產興建擴建、產能升級，提升關鍵彈藥生產及儲備能量。希望可滿足整個提高戰備存量需求及訓耗，創造超過4000億產值、9萬名工作機會，兼顧國防需求促進就業機會。

顧立雄也自嘲，目前特別條例尚未付委，即使已對立委做機密專報，且戰規司長黃文啓、孫立方每天努力上節目、不斷政策宣導，就是希望可以打動各媒體與民眾，獲得大家支持，更要獲得立委支持。

顧立雄懇請媒體協助國防部，讓所有人了解投資國防是在投資和平，面對當前快速變動國際情勢、日益複雜安全環境，堅信自助而後人助，國防安全掌握在手中，再次強調，國防部提出了強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，希望在媒體鼓勵下，立法院能夠被感動、趕快付委。

顧立雄也強調，不管是行政院版本，或是還有多少人願意提出另外的版本，國防部立場都希望一起付委、一起討論。就是希望儘速籌獲迫切需要的關鍵武器裝備，展現堅定守護國家、維護現狀的決心跟意志，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力與實力來守護和平。

他最後強調，國軍也會不斷深化跟友盟國家的多邊安全合作與軍事交流，構築堅實的區域的嚇阻網絡，共同提升多域的作戰韌性，努力來維護區域的和平與穩定。

【看原文連結】