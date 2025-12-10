國防部開辦「國軍官兵急難貸款」 最高可貸120萬元、利率1.695%

國防部今（10）日表示，將開辦「國軍官兵急難貸款」，提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作，每人最高可以貸到新台幣120萬元，利息按郵局2年期定存機動利率減0.025%機動調整，目前為1.695%，預計施行日期為明年1月。



國防部上午召開例行記者會，主計局財務中心財務長辛宜聰少將簡報「國軍官兵急難貸款」，強調開辦的目的是為提供官兵合法小額借貸管道，紓解臨急財務需求，使其能安心專注戰訓本務工作。



針對申請貸款資格，辛宜聰表示，現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親發生特定急難事件時，由官兵本人進行申請程序，包含義務役在內，只要剩餘役期在6個月以上均可申請。

廣告 廣告

國軍官兵急難貸款開辦。（國防部提供）

辛宜聰進一步說明，項目包含傷病醫護、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護、小額紓困等項，除小額紓困20萬元外，各項上限均為60萬元，如果因為多重急難原因申請貸款，每人最高可以貸到120萬元。



針對申請人利息負擔，辛宜聰表示，按郵局2年期定存機動利率1.72%減0.025%機動調整，目前為1.695%。辛宜聰指出，當急難原因發生後，申請人可備妥相關申請文件，從國軍薪富管理系統申請，然後郵寄給儲蓄會，或逕洽各地區財務單位送件，以縮減行政流程，期以最快的方式放貸。

國軍官兵急難貸款開辦。（國防部提供）

國軍官兵急難貸款也設立保證人機制，辛宜聰提到，保證人資格為同階級以上的現役官兵或公教人員，或具本國籍的非軍公教人員（須檢附財力證明）；同時符合申貸額度10萬元以下、信評分數401以上及賸餘役期一年以上條件者，得免具保證人。



對於貸款繳款方式，辛宜聰解釋，每月自薪餉就源扣繳，但育嬰留職停薪等非由財務單位發放薪餉者，應逕洽貸款銀行開立約定存款帳戶，按月自該帳戶扣繳，而貸款人如果因為停職、免職、撤職、退伍、解除召集或停役、廢止原核定起役的貸款人，依契約約定於離營前完成餘款繳清，若退伍前還是沒有繳回全數款項，將由承貸銀行辦理催繳。辛宜聰表示，貸款資金來源為國軍生產及服務作業基金提撥，而預計施行日期為明年1月，依委辦銀行招標程序，另訂正式施行日期。



更多風傳媒報導

