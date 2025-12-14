國防部預告修正役男體位標準！替代役分2級 BMI大於45才免役

國防部預告修正《體位區分標準》，擬將替代役體位細分為 A、B 兩級，並調整 BMI、身高、足部疾病與椎間盤突出症等免役與服役認定門檻。（圖／CTWANT攝影組）

近來藝人「閃兵」爭議頻傳，引發社會關注役男免役制度是否過於寬鬆。國防部近日預告修正「體位區分標準」，擬全面調整役男體位認定規範，除將替代役體位細分為 A、B 兩級，也同步調整 BMI、身高、足部疾病與椎間盤突出症等多項關鍵規定。

國防部指出，考量替代役服勤單位不同，其工作性質與負荷程度存在明顯差異，因此草案規劃將替代役體位區分為 A 級與 B 級，並同步修正附件「體位區分標準表」，項次由現行 193 項刪減至 180 項，適用對象涵蓋常備役、替代役及免役體位。

在 BMI 標準方面，草案規定，免役體位將由現行 BMI 小於 15 或大於 35，修正為 BMI 大於 45；替代役體位 A 級為 BMI 介於 15 至 16.5，或 32 至 37.5，B 級則為 BMI 小於 15，或介於 37.5 至 45；常備役體位則維持 BMI 介於 16.5 至 32。以身高 170 公分為例，現行體重超過 101.3 公斤即可免役，未來若修法通過，免役門檻將上修至 130.2 公斤。

身高標準部分，免役體位由現行身高高於 196 公分或低於 154 公分，修正為僅身高低於 144 公分者免役；替代役體位 A 級為身高介於 145 至 149 公分，B 級則不設身高限制；常備役體位則由原本 158 至 195 公分，修正為身高 150 公分以上即可服常備役。

在足部疾病方面，現行規定扁平足足弓角大於 168 度即可免役，草案規劃，足弓角大於 168 度者將改列替代役 A 級；常備役標準則由足弓角小於等於 165 度，放寬至小於等於 168 度。此外，重度拇趾內翻或外翻合併外生骨疣或拇囊炎者，以及空凹足 Hibb's 角度大於 90 度者，皆由免役改列為替代役 B 級。

在椎間盤突出症部分，草案也大幅調整體位認定標準。過去只要接受椎間盤切除手術即可免役，未來將依神經功能檢查結果分級認定。草案規定，椎間盤突出症經治療，神經電生理檢查未出現神經根病變或脊髓病變者，列為常備役體位；若經椎間盤切除手術治療，且神經電生理檢查未見神經根或脊髓病變者，列為替代役 A 級；經治療後仍出現神經根病變或脊髓病變者，則列為替代役 B 級。僅有椎間盤突出症經治療，且持有身心障礙證明者，才可列為免役。

