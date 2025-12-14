國防部預告免役體位修法 BMI逾45或身高低於144才免役

臥趴在軟墊上瞄準靶心、扣下扳機，仔細一看，都是高中生，為了強化學生的國防意識跟自我防衛能力，不少高中職的全民國防教育課程，會讓學生體驗實彈射擊。

周姓高中生說：「因為我滿靶，一開始會覺得會害怕那個感覺，但是之後你其實實戰的時候，不會想像中那麼恐怖，打起來有一種很有趣的感覺。」

黃姓高中生則說：「男女都去打靶，其實是我覺得是可以接受的，也是必須的。」；蕭姓高中生也認為，「就是最近國際地緣政治的關係，這是有必要的。」

以台北市為例，114學年度第一學期就有4校、1791位學生參與，其中女性學生占近四成，有持續提高的趨勢，而且學生可以選擇參加與否，也會徵得家長同意。新北市則大多規劃在每年4月到5月辦理，今（2025）年有24所學校、超過1萬名學生參與。

台北市教育局學務校安室上校教官游駿弘指出，「每年定期辦理實彈射擊體驗活動，大安高工張同學分享到此次體驗，突破射擊僅限男性的刻板印象，感受到難忘的自我成長。」

全民國防持續向下扎根，役男體位標準也將大翻修。

屢傳藝人閃兵風波，為了強化兵役公平，國防部預告《體位區分標準修正草案》，包括將替代役區分A、B兩級，未來只有BMI大於45或身高144公分以下免役；另外，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，而且要住院1到3天、接受24小時、連續血壓測量。而扁平足免役將走入歷史，未來足弓角大於168度，改服替代役A級。