國防部預告役男體位標準加嚴

藝人偽造高血壓病史「閃兵」觸法且引發爭議，國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分Ａ、Ｂ兩級外，未來僅ＢＭＩ大於四十五或身高未達一四四公分免役。另外，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院接受連續血壓測量，扁平足免役也走入歷史。

國防部預告「體位區分標準修正草案」，國防部指出，體位區分標準於民國六十三年六月十九日發布施行後，曾十九次修正，最近一次修正為一一二年五月卅日，相較亞洲徵兵國家（新加坡及南韓）的低免役率，內政部役政司統計台灣役男免役率高達一成六。

草案指出，中度以上高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或週邊血管病變等，以及肺動脈高血壓併有後遺症者才能免役，中度、重度高血壓經治療，無實質器官病變者則分別必須服替代Ａ、Ｂ級，常備役體位則維持輕度高血壓標準；此外，「中度及重度高血壓」測量應住院一至三天接受二十四小時連續血壓紀錄。

草案提到，過去扁平足足弓角大於一六八度者即可免役，現行足弓角大於一六八度者改服替代役Ａ級，常備役標準從足弓角「小於等於一六五度者」修正「小於等於一六八度」；另外，重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者，及空凹足Hibb’s角度大於九十度者皆從免役改服替代役Ｂ級。

在ＢＭＩ值部分，草案也提到，免役體位從ＢＭＩ小於十五或ＢＭＩ大於三十五，修正為ＢＭＩ大於四十五；替代役體位Ａ級為ＢＭＩ介於十五至十六點五或ＢＭＩ介於三十二至三十七點五、Ｂ級ＢＭＩ低於十五或高於三十七點五但未達四十五；常備役體位則維持ＢＭＩ介於十六點五至三十二。以身高一百七十公分計算，現行體重超過一百零一點三公斤即可免役，未來將上修至一百三十點二公斤。

身高部分，免役體位從身高大於等於一九六或小於等於一五四，修正為身高一四四以上；替代役Ａ級為身高介於一四五至一四九、Ｂ級則無限制；常備役體位則從身高大於等於一五八至一九五之間，修改為身高一五０以上。