國防部預告，中共27日發射運載火箭經台灣防空識別區。（資料照片／中國央視）

國防部今天（25日）預告，中共27日將在西昌衛星發射中心發射運載火箭，朝西太平洋飛行，經過我國防空識別區。經過台灣防空識別區（ADIZ），由於去年1月9日由西昌衛星發射中心發射運載火箭則因改變飛行軌跡，導致台灣首度發布「國家級警報」。

國防部今天並公布統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機6架次，其中逾越中線進入西南空域2架軍機；共艦8艘及公務船1艘，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

