國防部首度證實 大陸高空無人機今晨入侵東沙領空

國防部今（17）日近中午罕見的發布新聞稿證實，大陸的1架監偵型無人機入侵我國的東沙島領空，不過飛行高度在防空武器射程以外；該架無人機經過我方廣播、警告後脫離。

國防部證實大陸無人機入侵東沙領空。圖為日本自衛隊拍到的大陸BZK-005無人機。(圖/防衛省)

國防部表示，今天凌晨偵獲1架大陸的監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於5時41分接近我國東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於5時44分，進入東沙島領空，高度位於我國防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，該架無人機於5時48分脫離。

廣告 廣告

國防部嚴正表示，解放軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

東沙島位置。(圖/海巡署)

而根據國防部今天上午例行發布的解放軍台海周邊海、空域最新動態，16日4時5分到4時15分，在我國防空識別區西南面、東沙島的東北方，同樣也有1架大陸的無人機活動。

延伸閱讀

台美關稅拍板15％！盧特尼克：台灣必須「讓川普滿意」

台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」