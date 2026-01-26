國防部：民眾黨團提軍購條例 五項採購及數量 不完整且欠缺專業評估
民眾黨團今天提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，草案內容明定六款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元，並採一年一期方式編列。國防部晚間表示，國防部軍購特別條例之完整規畫有七項，已於1月19日向立法院外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等五項，僅擷取部分知會國會程序之項目和數量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。
國防部晚間發布新聞稿針對軍購條例提出四項說明：
一、國軍建案作業程序，係考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」之邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備。凡達新臺幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在臺協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。
二、美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。
三、國防部特别預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最终價款、品項、期程與交運時間。
四、國防部特別條例之完整規畫，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，已於115年1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等五項，僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。
