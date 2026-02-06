國防部：美方對3項軍購案發價書3/15到期 爭取展延避免遭取消

行政院會去年11月通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送立院審議後，遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。國防部今天（6日）表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日，國防部將向美方積極爭取展延效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年11月通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算規模為期8年、新台幣1.25兆元，送交立法院審議，但遭立法院國民黨團與民眾黨團聯手封殺，至今累計已被封殺10次。

立法院1月30日經民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。

國防部今天發布新聞稿表示，美國政府已就強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至3月15日；依照軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美國政府同意供售的武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，應對當前險峻敵情威脅。目前特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議，國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署導致全案取消。

國防部也提到，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，以利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，維護國家安全。