國防部：中共軍演目前出動89架次 14艘艦船

國防部發言人孫立方中將。呂昭隆攝

中共這次正義使命-2025軍演，國防部於下午4時45分進行記者會說明，有關中共機艦動態，參謀本部情報次長謝日升中將表示，統計至下午3時止，偵獲主輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，14艘共艦、14艘海警船，及4艘兩棲攻擊艦位於東部海域、西太平洋一帶。此外，謝日升証實，中共這次畫的5個演習區範圍，全進入24浬，且都到12浬。謝日升並表示，這次中共軍演，中共3艘航母並未參加。

根據國防部公布次料偵獲主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入應變區域；另外，偵獲的14艘共艦，有9艘進入24浬，5艘逾越海峽中線，形同所有參演共艦都過中線。14艘海警船中，有6艘進入24浬，4艘逾越海峽中線。

此外，中共這次軍演有飛航通告，謝日升說，2022年前美國會議長裴洛西來台時，中共軍演也有，後來的軍演沒有，這次正義使命-2025軍演有飛航通告，將對航班與商船產生影響

至於有無他國軍機於台海周邊活動，謝日升證實「有」，但因為在國際航道上本來就有許多飛機，因此是哪些國家，國防部未做說明。

國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將也指出，譴責中共近期於印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾及其他認知操作等，已嚴重威脅區域和平穩定。在面對此種狀況下，國軍立刻成立應變中心，依照整體戰備規定派遣適切兵力應處。

