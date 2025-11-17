國防部：今年有4860人次官兵 接受心理諮商補助

為滿足國軍官兵心理諮商（輔導）需求，國防部今年辦理「心理健康照護方案」，鏈結民間輔導資源，提供多元、自主求助管道，全程採「無須轉介、自行預約、主動求助、個資保護」方式進行，藉以維護官兵心理健康。（資料來源：政戰局；圖為AI生成）

為推動官兵心理健康照護方案，國防部報告指出，為促使官兵「勇於求助」，國防部以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，自114年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作(身心科99、心理諮商所215、社工師事務所14) ，每人每年補助6次輔導費用，每次1600元／40分鐘；報告指出，迄10月31日止，使用方案官兵計4860人次，「自主預約」比例為97％，顯示重視「個資保護」的照護措施，官兵無須透過幹部轉介即可預約，大幅降低使用門檻，增加主動求助意願，有效協助官兵解決心理困擾；合作機構於提供服務期間，如評估官兵具自殺企圖或高風險時，將即時通知「地區心理衛生中心」介入協處，以確保官兵安全。

國防部將於19日在立院國防委員會進行「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」專題報告，書面報告於今日送達。

此外，在年度體檢心理健康檢查方面，報告指出，自113年7月1日起，結合每年定期體檢時機，軍醫局設置「心理健康檢查專區」，由身心科醫師、心理師及社工師，針對官兵實施「簡式健康量表」審視及訪談，114年計篩濾873員具風險人員，均由各級幹部或心輔人員納管輔導。

至於官兵心理求助樣態原因分析，報告指出，114年國軍官兵求助態樣，經分析其原因包括「身心健康」、「環境適應」、「行為偏差」、「家庭因素」、「經濟因素」及「感情因素」等；另進一步以「單位類型」及「階級」分析，以「新訓單位」較為顯著，且其中以「二兵」居多、「少、中尉」次之，顯見新進或年資較淺人員確實較具心理照護需求，亦為輔導關懷重點。

