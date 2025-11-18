國防部：依政策指導動用二備金印製民防手冊 絕無刻意規避立院備查

記者盧素梅／台北報導

國防部今年9月16日發布新版全民國防手冊，將自明起普發，印製費用4279萬元，以動支第二預備金方式支應，遭質疑有刻意規避立院備查之嫌。對此，國防部今（18）日晚間強調，普發紙本是依據政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辧理公開招標，絕無刻意規避備查的狀況。

國防部表示，9月份發布《台灣全民安全指引》後，深獲各界正面肯定與迴響，希望索取或授權印製紙本；同時間捷克、瑞典、芬蘭及愛沙尼亞等國，陸續普發民防手冊，我國努力方向與諸多民主國家一致，亦受國際社會好評與肯定。

廣告 廣告

國防部說明，另考量部分年長者不習慣上網閱讀；普發紙本可降低數位落差，確保危急時立即發揮作用，乃依政策指導，按預算法申請行政院第二預備金，辧理公開招標，決標金額4,279萬，絕無刻意規避立院備查情事。

國防部強調，以充分準備，應對不可預測的災害風險，可強化對國人生命與財產安全的保障，為長期且必要的公共投資，籲請國人支持。

更多三立新聞網報導

邀地方政府協商《財劃法》 主計總處：多數支持行政院版事權劃分原則

獲頒旭日大綬章！謝長廷曝是石破茂內閣決議：中國只為打擊高市借題發揮

王鴻薇為全民防衛手冊唱和中國官媒？林楚茵狠嗆：中共傳聲筒再+1

最新民調／政黨支持度！民進黨以31.1%穩居第一 游盈隆曝一警訊

