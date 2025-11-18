國防部：內部清查共諜逮捕5名嫌犯 將落實安調機制
（中央社記者游凱翔台北18日電）國防部今天表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止可疑，依國安聯防機制通報國安局、調查局等單位查辦並逮捕5名嫌犯。國防部強烈譴責違背忠誠義務叛國行為，並落實涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證及深化反情報教育。
國防部中午發布新聞稿表示，政治作戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校舉止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。
國防部說明，案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請台灣高等檢察署統合台北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5名犯嫌。
國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅未曾間斷，並積極在台發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為予以強烈譴責，已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證，並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。（編輯：林淑媛）1141118
